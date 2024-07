A mesterséges intelligencia a témája annak az Erasmus+ projektnek, amelyben a Bercsényi Miklós Általános Iskola is részt vesz.

Egy Erasmus+ projekt keretében nemrég Törökországban jártak a jászberényi iskola pedagógusai. Külföldi kollégáikkal a mesterséges intelligencia témában szerzett tapasztalataikat összegezték

Forrás: Beküldött fotó

Az oktatásban is új lehetőségeket ad a mesterséges intelligencia

Görög koordinátor irányításával török, cseh, erdélyi intézmények és szervezetek dolgoznak együtt a jászberényi iskolával. Első találkozójuk tavaly ősszel volt Görögországban, Lamiában, majd idén májusban szintén Lamia adott otthont egy tanfolyamnak, ahol hét jászberényi tanár gyarapította ismereteit a mesterséges intelligencia területén – számolt be lapunknak Kiss Attila, testnevelő tanár. Június utolsó hetében újabb négy magyar pedagógus utazhatott külföldre, ezúttal a törökországi Bursába, ahol összegezték az eddigi munkát, az elért célokat és meghatároztak a következő feladatokat. A projekt 2025-ben fejeződik be, a következő tanévben várhatóan tanulók is utazhatnak tapasztalatszerzésre külföldre.