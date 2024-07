Az első tábori nap egyébként ünnepélyes eskütétellel kezdődött, majd bejárták az épületet, hogy minden gyerek tudja, mit hol talál. Még annál is többet, hiszen titkos helyekre is eljutottak az épületben. Ezek után bemelegítésként közös sorverseny következett, majd vízibombát dobáltak, ami a nagy melegben igazi felüdülés volt. A nap délutánján kézműves foglalkozáson vettek részt a diákok, majd Ujlaki Csaba tartott csillagászati előadást nekik.

Másnap a belvárosban kincsvadászaton vettek részt a gyerekek, természetesen mindenki meg is találta a kincseket. Sőt még egy hűsítő fagylaltot is kaptak. Délután a rendőrség munkatársai érkeztek a tábor központjába, a művelődési házba, ahol ügyességi KRESZ pályával, twisterrel, puzzle-vel, részeg szemüveggel és sok más játékkal szórakoztatták a gyerekeket, akiknek persze sok hasznos infót is átadtak a szakemberek.

Nagy sikert aratott a rendőrautó, melybe beülhettek a gyerekek, kipróbálhatták a szirénát és a hangosbemondót is.

A harmadik nap volt a sárkányhajózásé. A fárasztó evezés és a jól megérdemelt ebéd után saját neves karkötőt készítettek és kókuszgolyót gyúrtak a gyerekek. Az utolsó napon egy közös mozizással vezették le a hét nyüzsgését, zárásként tábortűznél virslit sütöttek. A mostani héten hasonló mozgalmas és nem kevésbé izgalmas programokkal várják a második turnusban Mókalandozó gyerekeket.