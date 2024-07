Július másodikán, vagyis kedden indult el az idei nyári gyermekétkeztetés Szolnokon, a város öt pontján. Ilyen a Fiumei úti Általános Iskola konyhája, a Zöld Ház aulája, a Liget Úti Általános Iskola, a Szandaszőlősi Általános Iskola konyhája, valamint a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskola. Utóbbi helyszínen pénteken a meghirdetett háromnegyed helyett már fél 12-kor is érkeztek ételért, melyet 13 óráig lehet átvenni az ingyenes ebédet.

Elindult a héten a nyári gyermekétkeztetés Szolnokon, a jogosultak kevesebb, mint a fele kérte a támogatást. Képünkön a háromgyermekes Ráczné Mezei Hajnalka veszi át kislányával az egy tál meleg ételt Molnár Iván önkormányzati képviselőtől a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában

Fotó: Nagy Balázs

Sok családnak segít a nyári gyermekétkeztetés

– Nagyon jól jön a gyerekeknek, mindet meg is eszik, hiszen a minősége is nagyon jó – válaszolta kérdésünkre a háromgyermekes Ráczné Mezei Hajnalka, aki azt is elárulta, a mai ebéd temesvári sertésragu bulgurral.

– Örülök ennek a lehetőségnek, mindig finomat főznek. Két adag ételt viszek magamnak, és a nővéremnek – mondta az étel átvételekor Balogh Zahira Anikó.

Évről-évre egyre kevesebben kérik a támogatást

Csak ezen a helyszínen 55 adag meleg ételt osztanak ki, hiszen a körzet önkormányzati képviselője szerint ez a város egyik leghátrányosabb helyzetű körzete.

– Összesen 471 jogosult van a városban, ebből 146-an éltek a lehetőséggel, vagyis, ennyi gyermeknek kérték a szülei a támogatást. A szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben 43 munkanapon biztosítjuk, egészen augusztus 30-ig. Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre kevesebben veszik igénybe, ami azt jelenti, hogy a szülők valószínűleg meg tudják oldani más módon az étkezést, ami ebből a szempontból nagyon jó – mondta a helyszínen Molnár Iván.

Kibővítették a jogosultak körét, kérelmet kell benyújtani

Hozzátette, bár a kötelezően biztosított szünidei gyermekétkeztetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak, a szolgáltatás körét a város már korábban kibővítette, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nem hátrányos helyzetű, vagy nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is biztosítják az ingyenes ebédet. Az ő szüleiknek egy kérelmet kell kitölteni, melyet a polgármesteri hivatal Szolciális Támogatások Osztályán lehet beszerezni. Az igényléshez szükséges még a Humán Szolgáltató Központ családsegítője vagy az iskola által kiadott támogatói javaslat is.