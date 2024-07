– Manapság egyre gyakoribb jelenség a pályaelhagyás, a váltás. Ez talán a legérzékenyebben az ötvenes korosztályt érinti. Mi lehet ennek az oka?

Dr. Szarvák Tibor szociológussal a szoljon.hu podcast legutóbbi adásában Kocsis-Szabó Lilla Laura újságíró beszélgetett

Fotó: Nagy Balázs

– Ez valóban egy érdekes kérdés. A huszonegyedik században felgyorsult, hirtelen változó világban élünk mindannyian. Erre tudni kell reagálni és ez nem mindenki számára könnyű vagy egyértelmű. Abban a környezetben amelyben az említett korosztály felnőtt, a szülőknek nyugodt, kiszámítható munkahelye volt, ezt látták mintaként. Nos ez a helyzet már csak a levéltári emlékek között létezik. Meg a sanzon dalszövegében, hogy „havi kétszáz pengő fixszel, az ember könnyen viccel”…

Tehát a folytonos változás megkövetel egyfajta rugalmasságot.

A másik tényező, a nyugdíj. Az ötvenesek számára, bár még mindig nagyon messze van, már a látótérbe került a nyugdíj időszaka. Jön a kérdés, hogy az addig hátralévő időt hogyan és milyen munka-, valamint fizetési körülmények között kívánja eltölteni. Erősebben megjelenik a jól-lét kérdésköre, fontossá válik az életminőség, a mentális és fizikai egészség is. Amit a fizetési kategóriák is erősen befolyásolnak. Ahhoz, hogy majd ott később, a jövőben jó legyen, most kell helyesen dönteni, választani.

– Ekkora már a család szerkezete is nagy valószínűséggel átalakul, megváltozik. A gyerekek kirepülnek, a szülők máshogyan gazdálkodnak az erőforrásokkal.

– Igen, ez egy másik nézőpont, ahonnan vizsgálni lehet a helyzetet. Az, hogy a gyermekek önállóak lesznek, egyúttal a szülők lehetőségeit is átrajzolják. Persze változás mindig jöhet, bármilyen formában. Gazdasági visszaesés, változás vagy fókuszváltás is jöhet, a lényeg csak az, ahogyan ezekre az egyén reagál.

– Az irányváltásokhoz ma már képzések sorát választhatjuk. Ez jelenthet némi könnyebbséget?

– Valóban széles a paletta, hagyományos mesterségek és akár már a mesterséges intelligenciára építő képzések, tanfolyamok is elérhetők bárki számára. Ez hasznos lehetőség, de nem árt végigvenni az egyén sajátos készségeit, akár eddig ki nem aknázott képességeit is, amelyek kapaszkodót jelenthetnek egy váltás során.