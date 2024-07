Körülbelül 50 éve áll az a masszív páncélszekrény a polgármesteri irodában Fegyverneken, mely egykor kötelező eleme volt a hivataloknak, vagyis tanácsházáknak. Nem véletlenül: ebben őrizték azokat az iratokat, mappákat is, melyeket „szigorúan titkos” feliratokkal láttak el.

A több mázsás páncélszekrény szigorúan titkos feliratú mappákat is tartalmaz a szocializmus idejéből – mutatta a polgármesteri irodában Tatár László, a város első embere

Fotó: Mészáros János

– Munkatervek, statisztikák, mozgósítási tervek katasztrófa vagy háború esetén, abban az időben még nagyon másképp működtek a dolgok – mondta Tatár László polgármester. Hozzátette, sok helyen nem tartották meg ezeket a monstrumokat a rendszerváltás után, de Fegyverneken még ragaszkodnak hozzá.

Leginkább a 70-es évek „titkait” őrzi a páncélszekrény

– Szeretjük megőrizni a múltat ilyen szempontból is, hiszen tanulságosak lehetnek ezek a megmaradt emlékek. Esztétikai szempontból nem egy szép darab ez a páncélszekrény, de praktikus, biztonságos, ebben tartjuk a város pecsétjét is – mondta.

A masszív páncélszekrényt a 90-es években már egyszer megpróbálták feltörni, ennek nyoma a mai napig láthatóak az ajtaján. A tolvajnak végül nem sikerült kinyitnia, de ha sikerült volna sem találta volna benne a remélt pénzt, csak régi iratokat. Ezek közül a legtöbb a Vörös Csillag Termelőszövetkezethez kapcsolódik, mely egykor több ezer embert foglalkoztatott Fegyverneken.

A legalább 50 éves masszív páncélszekrényben biztonságban van a város hivatalos pecsétje is – mutatta a polgármester

Fotó: Mészáros János

A nemzetközi helyzet Fegyverneken is "fokozódott"

– Ez egy 1972-es, szigorúan titkos mappa, a Vörös Csillag Termelőszövetkezet vegyiriadó terve, illetve vízvezeték- és villamosterve. Valószínűleg azért titkos, mert attól tartottak, hogy a termeléshez szükséges vizet az ellenséges erők be akarják szennyezni, vagy az áramellátásban gondot okozni – mutatta mosolyogva a városvezető.

A szigorúan titkos mappák között vannak még kötelező sorozásról szóló információk, főleg a 70-es évekből, de minisztériumi iratok is, például a lakosság anyagi javainak védelmi tervéről szóló. És, mint ahogy a közismert filmben elhangzik, itt nyomtatott verzióban is el lehet olvasni: „1975 a béke, egyben a nemzetközi helyzet fokozódásának időszaka is.