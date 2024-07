Egy éve dolgoznak a magaspart megerősítésén Tiszavárkonyban. Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, az utóbbi években egyre intenzívebben omlásnak indult Tiszavárkonynál a partfal. Mivel a település közvetlenül a Tisza mellett fekszik, a településhez vezető út is közel esik a folyóhoz, lépéseket kellett tenni a további partszakadások megakadályozására, mivel félő volt, hogy azok a védbiztonságot is veszélyeztetnék.

A munkálatok célja a partszakadás megállítása

Fotó: Mészáros János

Cölöpökkel a partszakadás ellen

A fejlesztés során úgynevezett georudakat is használnak, a magasparti részt tizennyolc méter mélyen cölöpökkel erősítik meg, melyekkel csúszórétegeket erősítenek egymáshoz. A cölöpöket hat-kilenc méter szélességben vízszintes betonplató erősíti meg a felszín felett, több mint háromszáz méteren keresztül. Ennek folytatásaként a révlejáróig egy végleges szervizutat építenek. A tervek szerint a volt vízmű területén egy depóhelyet is kialakítanak a gát magasságával megegyezően. A munkálatok során kitermelt földdel a strandlejáró melletti mocsaras területet töltik fel.