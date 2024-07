PET, karton, fém – ezeket az anyagokat használják, használjuk italok, folyadékok csomagolásra. A kirándulások, nyaralás időszakában ezek szinte mindannyiunknál előfordulnak. De vajon melyik italcsomagolásban mennyi káros anyag van? Ennek járt utána a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Ahogy az egyesület honlapján, a témával foglalkozó cikk bevezetőjében olvasható: környezeti szempontból jó választásnak tűnik, ha kulacsot viszünk, esetleg újra és újra feltöltünk egy flakont, sokszor viszont marad az eldobható csomagolás, az egyszer használatos palack, fémdoboz vagy kávés pohár. Ráadásul, ahogy taglalják: a környezeti szempontokon túl az egészségünkre is kockázatot jelenthetnek az italcsomagolások.

PET-palackban szállítjuk leggyakrabban italainkat

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

PET-palackok kérdése

A PET (polietilén tereftalát) palack a legelterjedtebb italcsomagolás. Ezekben a palackokban gyakran kimutatnak antimon-szennyezést, ami a gyártás során kerül be. Az antimon egy arzénhoz hasonló, de annál kevésbé toxikus úgynevezett félfém, mely a szervezetből lassan ürül ki.

Egyes PET-palackokban több vizsgálat is kimutatott hormonrendszer-károsító, rákkockázatú lágyítószereket.

A PET-palackok alapesetben mentesek biszfenoloktól, de a műanyagok újrahasznosítása során gyakran szennyeződnek, és a BPA nyomokban megjelenhet. Fontos tudnunk azt is, hogy a BPA hő hatására könnyebben kioldódhat a műanyagból. Ezért ha melegben tartjuk, például napon kocsiban hagyjuk a PET-palackot, az gyorsíthatja a kockázatos anyagok kioldódását.

Alumínium-dobozok, fém kupakok esete

Mostanáig Európában csak Franciaország tiltotta be (2015-ben) a BPA-t (biszfenol-A) élelmiszer-csomagolásban. Pedig több kutatás is bizonyította, hogy a különböző biszfenolok megtalálhatóak élelmiszer-csomagolásokban – az eldobható csomagolásban igen ritka polikarbonát műanyagon (PC) túl az alumínium-dobozok, konzervek és palackok tetejének bevonatában is megtalálhatóak. Egy az emberi szervezetben vegyi anyagokat kereső kutatási projekt azt mutatta ki, hogy

elfogadhatatlanul sok BPA (például biszefenol-A) jut az emberi szervezetbe.

Ennek az egyik fő forrása az élelmiszer- és italcsomagolás. Az egészen kis mennyiségben is hormonkárosító biszfenolok sajnos, bár többször tervezték, még mindig nincsenek betiltva az Európai Unióban, de az élelmiszer-csomagolóanyagokban napirenden van a tilalmuk.