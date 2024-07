Közel 20 éve áll Törökszentmiklós szívében a Piramis Center félbehagyott épülete, azóta csúfítja a városképet az időközben egyre leromlottabb állapotú betontorzó. Tavaly tavasszal végre ajánlat érkezett az önkormányzat számára az épület felújításáról és újrahasznosításáról, a képviselő-testület pedig rábólintott a tervekre. A napokban elkezdődtek a munkálatok is, jelenleg az épület használhatatlanná vált elemeit bontja el a kivitelező.

Már zajlanak a bontási-építési munkálatok az egykori Piramis Center épületében, melynek kivitelezése még 2007-ben szakadt félbe, így a város nyakán maradt a félkész betontorzó. Az új üzletházat a tervek szerint 2025 végén vehetik birtokba a vásárlók

Fotó: Mészáros János

A városkép szempontjából is fontos, hogy újjászületik a Piramis Center

– A város számára is nagyon fontos a volt Piramis épületének átalakítása. Az építéssel, átalakítással rendezett lesz a városközpont és új szolgáltatások jelennek meg Törökszentmiklóson. A fejlesztés hozzájárul a lakosság számára nyújtott szolgáltatások bővítéséhez, másrészt, a városkép is jelentősen javul azzal, hogy ez a félkész épület megkapja végső megjelenését. A város számára az is előny, hogy ez az építés közben félbehagyott épület funkciót kap, mivel eddig csak költséget jelentett számunkra a karbantartás, most pedig üde színfoltja lesz a városnak – mondta a helyszínen Marsi Péter, a Városfejlesztési Osztály vezetője.

Az épület felújítását és üzemeltetését egy túrkevei székhelyű cég vállalta magára. Mint azt Kosztica László, a beruházó cég tulajdonosa elmondta, a földszinten 4 üzlethelyiség működik majd, ismert és kedvelt márkákkal, az első emeleten plusz egy ruházati bolt is helyet kap.

Modern, környezetbarát épületté válik a jelenlegi betontorzó

– A létesítmény mintegy 40 ember számára biztosít majd munkahelyet. A Kossuth Lajos utca felé nyíló udvarban parkolók, a Vásárhelyi Pál utca felől megközelíthető mélygarázsban parkoló és megvásárolható duplagarázs is épül, melyből a felső emeleti részre egy teher- és személylift visz majd fel, de a lépcsőházat is lehet majd használni. Az emeleti lapostető és a homlokzat jelentős hányadán növényzettel fedett intenzív zöldtetőt alakítunk ki, így egy korszerű, modern, de ugyanakkor környezetbarát épületté válik a jelenlegi félbehagyott épület. Terveink szerint 2025 karácsonyán már vásárolni is lehet majd az üzletekben – tájékoztatott a cégvezető.