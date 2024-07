Magasabb sebességre kapcsol a Területi Prima Díj szavazása augusztus 1-jétől. Aznap megnyílik az online szavazás lehetősége, így a már hónapok óta folyó, a keddi Új Néplapban megjelenő szavazólapokkal történő voksolás mellett onnantól kezdve interneten is lehet szavazni augusztus 31-éig.

Dr. Lits József, vármegyei VOSZ-elnök szerint az idén is értékteremtő, példamutató emberek kapják meg a Prima Díjat, amelyet ez évben huszadik alkalommal adományoznak

Fotó: Mészáros János

Megvannak már a döntősök

Az a szavazás korábbi szakaszában már eldőlt, hogy mely tíz vármegyei kiválóság jutott a döntőbe. Idén

Rideg István (irodalom),

Sárvári Diána (színház-, film- és táncművészet),

Andrásiné Pocsalyi Julianna (képző- és iparművészet),

Ujlaki Csaba (tudomány),

Földváriné Sugár Ildikó (oktatás és köznevelés),

Nagy Gábor (építészet és építőművészet),

Bak Anita (ismeretterjesztés és média),

Péter Szilárd (népművészet),

Rab Gyula (zeneművészet)

és Veres István (sport) várják a voksokat.

Közülük kerül ki a három győztes, valamint a különdíjas és a közönségdíjas.

Értéket teremtők kapják a Prima Díjat

– A Prima Primissimát Demján Sándor indította útjára 2003-ban azzal a céllal, hogy a magyar értelmiség szellemi erejét megőrizzük. Az elismerést minden évben olyan emberek kapják, akik példaképek, értéket képviselnek, munkásságukat pedig politikától függetlenül el kell ismerni. Akkor azt mondtam, hogy helyben mi is meg tudnánk csinálni a díjátadót, amelyre elsőként 2005-ben sor is került – mondta el hírportálunknak dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) vármegyei elnöke, a területi díjátadó gálák atyja.

Úgy látja, a díj iránti érdeklődés azóta is megvan, felhívásukra évről évre sok jelentkezés érkezik. A vármegyei VOSZ-elnök kiemelte, az elismerés azért is fontos, mert azt a közvélemény diktálja, a díjazottak befolyásolásmentes szavazatok révén kapják meg az elismerést.

Növekszik a tiszteletdíj

A díjátadót idén szeptember 16-án rendezik meg, immáron huszadik alkalommal. Dr. Lits József szerint ez azt jelzi, hogy a közvéleménynek is fontos a Prima Díj. De emellett fontos szerinte az is, hogy egy kicsit minden évben tudnak újítani. Idén jelentősebb változás a pénzdíj emelkedése. Így az erkölcsi elismeréshez ez évtől jelentős tiszteletdíj is párosul majd, amely az országos díj esetében a Kossuth-díjhoz hasonló, de a területi Prima Díjjal járó jutalom is megduplázódik.