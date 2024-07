Számos zenés rendezvény sok-sok fellépővel és koncerttel, többnapos családi fesztiválok főzőversenyekkel, fogathajtással, különleges japán nap anime-figurákkal és játékokkal – ilyen szórakozási lehetőségeket is kínálnak azok a programok, melyekkel hétvégén várják a kikapcsolódni vágyókat a Jászkunságban.

Tavaly nagy sikerrel zajlott az Akikért a zene szól című, többnapos emlékkoncert Szolnokon, a hétvégi programok között ez a rendezvény is megtalálható. Képünkön a Reunion Rock együttes a Dokk Terasz színpadán

Fotó: Kiss János / Forrás: MW Archív

Pénteki programok

SZOLNOK

Délután 16 órától SzínszeretŐ címmel kiállítás nyílik a Verseghy Ferenc Könyvtárban Bódi Anikó mandalafestő munkáiból. A tárlat július 25-ig tekinthető meg.

Folytatódnak a csütörtökön elkezdődött, 15. alkalommal megrendezett "Akikért a zene szól" című zenei emlékfesztivál programjai a Dokk Teraszon. Az "A" színpadon 17 órától a Milford Sound, 19-től a The MilfGlue, 21 órától az Edda Forever, 23 órától a Queentett, hajnali 1-től a Képlet(t) lép fel. A "B" színpadon eközben 17.50-től Misa doki, 18-tól Rontó Guszti, 20-tól a The Hedgehogs, 22 órától a The Airship, 24 órától a The Big Bang ad koncertet.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Folytatódnak a Szentmiklósi Napok programsorozat eseményei. 14 órakor kerül sor az Elszármazottak baráti találkozójára az Ipolyi Közművelődési Központban. 15 órától "utcazenészekkel" népesül be a Kossuth tér. A Zenei Piknik– XVI. Utcazene Fesztiválon hajnali 1 óráig lépnek fel a különböző előadók, együttesek. 16 órától a Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány ünnepi ülését és koszorúzást tartanak a Klein-Lábassy Kultúrkúriában. 16.30-tól nyílik Időutazás II. – Törökszentmiklós régen és ma címmel Molnár Sándor és Horniczky Kristóf fotókiállítása az Ipolyiban. 18 órakor a Kossuth téren hirdetik ki a Tiszta udvar, rendes ház” és a „Legszebb konyhakertek” pályázatok eredményeit.

JÁSZDÓZSA

15 órakor szentmisével kezdődik a XXIX. Hagyományőrző Dósai Napok programsorozat a Szent Mihály főangyal templomban. A 16 órás megnyitó után, melyet az Erdős Otthonban tartanak, kiállítás nyílik Ezerszínű naplemente címmel. A 10 éves I. Jászkun Honvéd Zászlóaljról szóló tárlat 16.30-kor nyílik a könyvtárban, 17 órakor kerül sor a Dósai Alkotótábor záró kiállítására a petőfi Sándor Művelődési Házban. 19 órakor az óvodától rajtol a Tarna-parton zajló Fut a "Dósa" futóverseny, 21 órakor a Zaporozsec zenekar ad élő koncertet a Szent Mihály téren.