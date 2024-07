A nosztalgia érzése csábította ki

– Én már megöregedtem, nyugdíjas vagyok, sok minden láttam.

Ezt már a szolnoki Maróti Ilona Éva mondta, hozzátéve, a régiségvásárra a nosztalgia érzése csábította ki, szívesen nézegeti az ilyen holmikat, amelyek szinte időutazásra hívnak.

– Olyan érdekes, hogy a maga korában minden modern és hasznos, majd

eljár felettük az idő és lecseréljük, kidobjuk őket. Ilyenkor meg kincsek lesznek

– állapította meg.

Úgy vélte, ha valami kedveset lát biztosan hazaviszi, egy-két játékbabát már ki is nézett a legkisebb unokáknak, a tíz hónapos ikreknek.

Egy régi, különleges fényképezőgép is gazdára talált

A szolnoki Kuczora Tibor és a szügyi Balázs Kamilla tavaly is kilátogatott az eseményre. A fiatal pár idén szintén tiszteletét tette a régiségvásáron.

– A Lom l’amour szerintünk a hőség ellenére is remek szombati program – állapította meg a fiatalember, hozzátéve, egyébként is szívesen nézegetnek régi holmikat, sőt Kamilla rendszeresen ellátogat hasonló eseményekre.

– Itt már kiszúrtam magamnak egy analóg fényképezőgépet. Hobbifotós vagyok, emellett rajongok a régi tárgyakért, különösen ha kapcsolódnak ehhez. Azt hiszem ez a darab is hazajön majd velünk – árulta el Balázs Kamilla mosolyogva.