– Mentem reggel dolgozni és ahogy haladtam az úton egyszer csak láttam, hogy a földön fekszik valaki. Ott volt már mellette Magyar Györgyné Anikó, de én is azonnal odasiettem – emlékezett vissza a nem szokványos péntek reggelére Tóthné Kuti Csilla, a cibakházi gondozási központ ápolónője. Sikeres újraélesztést hajtottak végre a településen.

Sikeres újraélesztés történt Cibakházán

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A földön heverő férfi nem mozdult, nem is lélegzett.

– Pulzust néztem, majd felkiáltottam, hogy: úristen, meghalt! – mesélte.

Egy furcsa horkantásra lett figyelmes, ezért elkezdte ébreszteni a bajba jutottat, időközben a segélyhívót is tárcsázták, ahol az Országos Mentőszolgálat mentésirányítójának utasításai segítségével megkezdték az újraélesztést. Boros Margó, a gondozási központ főnővére is a munkába tartott éppen, amikor látta, hogy segítségre van szükség, természetesen ő is megállt. Segített a hátára fektetni a beteget, sőt az újraélesztéshez a helyes kéztartást is megigazította.

Sikeres újraélesztésnek lehettek szemtanúi a cibakháziak

– Odaugrott mellém egy fiatalember, aki azt mondta, hogy majd ő nyomja a mellkasát, mert erősebb mint én. Én figyeltem a légzését, Anikó tartotta a telefont. Körülbelül 10 perc alatt ért ki Martfűről a mentő, intubálták és megpróbálták stabilizálni – szólt a történtekről Csilla, aki mindenben a mentők segítségére volt, tartotta az infúziót, míg Magyarné Anikó a papírokat kereste és a hozzátartozót értesítette.

Hozzátette: Fehér Sándor, az újraélesztést végző fiatalember szerényen, csendben távozott a helyszínről, pedig az erőt egyértelműen ő adta.

– Az izgalom még mindig dolgozik bennem, közösen mentettünk életet, mindent megtettünk, ami tőlünk telt és remélem a bácsi felépül – mondta.

Csilla életében már korábban is előfordult, hogy egy-egy esethez mentőt kellett hívni, de újraélesztésben mindeddig nem vett részt.

– Jó érzés életet menteni – fogalmazott a péntek délelőtti beszélgetésünk során.