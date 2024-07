Zagyvarékason megőrzik Smile emlékét. Civil kezdeményezésre állítanak majd szobrot a közelmúltban elhunyt, a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoportnál szolgálatot teljesítő kutya emlékére. Így lesz egy hely, ahol bárki, bármikor tiszteletét teheti majd a kis négylábú hős élete, munkája előtt.

Egy szobor őrzi majd Smile emlékét. Így is tisztelegnek majd a négylábú hős előtt Zagyvarékason.

Fotó: Életjel Mentőcsoport

Az önkormányzat támogatja a civil kezdeményezést

– Győrfi János, egy helyi kutyabarát és kutyák nagy ismerője kereste meg önkormányzatunkat a szoborállítás ötletével. A terv szerint a Smile szobrot a Szent Flórián (volt Szabadság) téren szeretnék felállítani, a mentőcsoport telephelye előtt. Úgy gondoltuk, támogatjuk a terveket – mondta el érdeklődésünkre Polónyi László.

A településvezető hozzátette: rendkívüli ülés keretében a képviselő testület elfogadta és támogatta a kezdeményezést. S mint megtudtuk: a településvezetés ötvenezer forinttal is hozzájárult a megvalósításhoz.

Vázlat készült a Smile emlékét őrző szoborról

Időközben arról is hírt kaptunk, hogy már zajlanak az egyeztetések szobrászművészekkel, s néhány nappal ezelőtt pedig újabb, jó hírekről számolt be a kezdeményező, Győrfi János.

– Közelebb kerültünk Smile emlékművének megvalósításához – olvasható bejegyzése a mentőcsoport közösségi oldalán. Ahogy a posztból kiderül: az önkormányzat létrehozta a bankszámlát, ahová gyűjthetik az emlékmű megvalósításához szükséges fedezetet. – Időközben elkészültek az első vázlatok az emlékműről, hamarosan rendelkezésre áll majd egy 3D-ben megjelenő viasz vázlat is, amellyel együtt megkapjuk az első ajánlatot is a megvalósítás költségéről. Remélem erről is mi hamarabb be tudok számolni – részletezte.

Aki szeretne, adománnyal segíthet

Aki szeretne segíteni, az alábbi számlaszám segítségével teheti meg. MBH Bank: 70300015-18097247 (Zagyvarékas Község Önkormányzata) Közleményben jelezzék, hogy Smile emlékművének támogatása.

Akinek nincs lehetősége utalásra, készpénzzel is segíthet. Adományokat a település polgármesteri hivatalában kihelyezett adománydobozba lehet elhelyezni.