Szabadtéri filmvetítésre várták a minap a százberekeieket. A várakozásoknak megfelelően, jó hangulatban telt a piactéri esemény: Regős Bendegúz meghódította a kis települést. A szabadtéri mozizás főszereplője utóbbi huncut, eleven kiskamasz volt, a helyiek döntése alapján ugyanis az Indul a bakterház című filmet vetítették.

Ismét jól sikerült a szabadtéri mozizás Szászbereken. Regős Bendegúz hódított

Fotó: Szászbarát/Facebook

Gombóccal várták a vendégeket

– Már jóval a film kezdése előtt gyülekezett nézőközönség, akiket rengeteg palacsinta várt és természetesen, mi mással, mint gombóccal is kínáltak. Persze maguk a vendégek is mindenféle finomsággal érkeztek. Jókedvűen beszélgettünk, eszegettünk, nevetgéltünk, iszogattunk, régen látott emberekkel találkoztunk – számoltak be a szervezők, s egyben a program résztvevői.

Hozzátették, a film természetesen hozta, amit mindenki várt: jó poénokat, vicces jeleneteket. Sokan már előre kacagtak a jól ismert beszólásokon. A hangulat ismét remek volt.

Lesz még szabadtéri mozizás

Ígérjük, nem ez volt az utolsó ilyen este. Augusztus végén a Mamma Mia című filmet vetítjük le a piactéren – tették hozzá a szervezők, akik minden segítőnek külön köszönik a hozzájárulást és tevékeny támogatást.