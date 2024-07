Kovács Józsefné Marika néni a közelmúltban töltötte be a századik életévét. A kerek évforduló alkalmából családja és az önkormányzat is köszöntötte a tószegi szépkorút. A településvezető ritka és felemelő pillanatként számolt be a százéves hölgy köszöntéséről.

A százéves Kovács Józsefné Marika nénit családja és a településvezetés is felköszöntötte születésnapján

Forrás: Dr. Gyuricza Miklós polgármester Facebook-oldala

– Marika néni csendes, visszahúzódó, de még mindig aktív életet él. Az elmúlt évszázadban volt része jóban, rosszban egyaránt: a második világháborúban karonülő csecsemő gyermekével együtt menekült, félve a „felszabadító" szovjet katonák brutalitásától. Dolgozott Tószegen mozipénztárosként, de leghosszabb ideig a vegyiművek alkalmazottja volt, onnan vonult nyugdíjba is – olvasható dr. Gyuricza Miklós közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Marika néni mindig kitűz maga elé egy nem túl távoli elérendő célt, ami segít neki megélni a hétköznapokat. Sokat olvas, főleg útikönyveket és tesz-vesz a ház körül, gondozza a kertet, egész nap elfoglalja magát.

– Drága Marika Néni! Éltesse a jó Isten, erőben, egészségben, szeretetben! S legyen még sok célja az életben, amit elérhet – fogalmazta meg jókívánságait a település polgármestere.