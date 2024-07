Patkós Gáborné Esztike néni július 2-án ünnepelte 100. születésnapját családja, unokái, ismerősei körében.

Patkós Gáborné Esztike néni unokáival és lányával a 100. születésnapján

Fotó. Daróczi Erzsébet

S mi a 100 évének titka:

– Bármilyen munkához jó kedvvel, úgy kell hozzáfogni, hogy azt szereted csinálni, mert akkor jobban sikerül, hamarabb kész van, ezáltal te is eredményesebb leszel – vallotta Esztike néni élete során mindig.

Korábban Mezőtúron élt, 1987-ben költözött Karcagra. Férjével két gyermeket (Gábort és Marikát) nevelt fel, négy unokája és hat dédunokája van. Szeretett férjét 1983-ban veszítette el, azóta lányával él.

Édesapja elismert cipész volt Mezőtúron, édesanyja a családi hátteret biztosította, s amit megtermelt a kertjükben, azt árulta a piacon, de meseszép tortákat is sütött. Lánya, édesanyjától elleste a grillázstorta készítést, amit ő is hobbijának tekintett. Esztike néni is mindig nagyon szeretett kertészkedni, varrni, sütni főzni, családja mellett sokszor a szomszédokat is meglepte finomságokkal. Számtalan grillázs (pergelt) tortát készített lakodalmakra, ünnepekre. Századik születésnapjára azonban unokái: Évike és Mónika készítettek neki egy háromemeletes gesztenyés, csokis, fekete erdő-töltelékes tortát, aminek minden emeletét meg is kóstolta.

Patkós Gáborné Esztike néni már átélt 1200 hónapot, s ha bármi történt vele mindig bizakodott, hitte, hogy megéri a 100. születésnapját is. A jeles ünnepen családtagjai egyenként köszönték meg neki azt a sok szépet, szeretetet, jóságot, segítséget, gondoskodást, törődést amit, Tőle kaptak az elmúlt század alatt.