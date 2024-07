Sárvári Diána, a Szigligeti Színház művésze a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Prima-díj idei döntőse színház- film- és táncművészet kategóriában. Még 6 évesen, balettvizsgái idején varázsolta el a Pécsi Nemzeti Színház különleges világa. Már akkor tudta hogy színész lesz, így egyenes út vezetett a helyi művészeti szakgimnáziumba.

Fotó: Nagy Balázs

A szívébe zárta Szolnokot és a Szigligeti Színházat is

A Gór Nagy Mária Színitanoda elvégzése után vették fel a Veszprémi Petőfi Színházhoz, ahol két évig dolgozott, majd egy évig Sopronban játszott, mielőtt a Szolnoki Szigligeti Színház megbecsült tagjává vált. Ennek már több, mint 20 éve.

– Bár ingázom Szolnok és Budapest között, de többet éltem itt, mint a szülővárosomban Pécsett, vagy jelenlegi lakóhelyemen, Budapesten. Nagyon szeretem Szolnokot, és a Szigligeti Színházat is, hiszen itt tanultam meg mindent. Egykor szinte pályakezdőként kerültem az itteni legendás színészek közé. Álltam a takarásban, csodáltam őket, szívtam magamba a tudást. Tanítottak is engem, hiszen mindig kérdeztem. Aztán sorra jöttek a nagyobb feladatok is, ezekben is nagyon sokat segítettek a kollégák – mesélte a színésznő, aki első szerepei közül meghatározónak tartja Sárit a Tündérlaki lányokban, illetve Honey-t a Nem félünk a farkastól című darabból. De bármilyen szerepet kap, arra mentálisan és fizikálisan is mindig készen áll. A rendszeres mozgás ugyanis gyermekkora óta meghatározó az életében.

Életeleme a mozgás, a futás a kedvenc sportja

– Mozgásfüggő vagyok. Mivel a balett miatt 3 éves koromtól állandóan mozgásban voltam, a szervezetem nem bírja a tétlenséget. A futást választottam, ez az a jellegű mozgásfajta, ami megterhelés szintjén a balettot helyettesítheti. Az állóképességen nagyon sokat segít, ami elengedhetetlen a színpadon. Az idei évadban például a Függöny fel! című darab jelentős fizikai megterhelést jelentett, így nagyon örültem annak, hogy megvolt hozzá az erőm. Balázs Péter volt igazgatónk mondta, hogy egy szerepre mindig készen kell állni ahhoz, hogy az megtaláljon. Mind fizikailag, mind mentálisan. Mindegy hogy hány éves az ember, ha nem áll ugrásra készen, az a szerep nem fogja megtalálni. Ezt nagyon megjegyeztem magamnak...– hangsúlyozta a színésznő.