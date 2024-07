– Tudják, hogy olyan típus vagyok, aki véghez viszi, amit eltervez. Persze a célt azt néha fel kell dolgozni, de hisznek és bíznak bennem... meg természetesen időnként nagyon féltenek.

– Teljesen érthető. És mi az első ugrás teljes története?

– Részt vettem az említett ejtőernyős tanfolyamon. Nagyon sok elméleti tudás van, amelyet el kell sajátítani. Ehhez jön a gyakorlati rész: megtanultam ejtőernyőt hajtogatni, megtanultam a vészhelyzeti eljárásokat, hiszen bármi történhet odafent. Hogyan kell főernyőt leoldani, hogyan kell tartalékernyőt nyitni, milyen testtartást kell majd felvenni. Földet érés, az ernyő kilebegtetése és megannyi tudnivaló, melyeket az ember milliószor gyakorol a földön és bízik benne, hogy odafönt is működni fognak. Tényleg mindenre felkészítenek.

Az első alkalmak úgynevezett bekötött ugrásokkal kezdődnek. Ez azt jelenti, hogy az ugrás pillanatában az oktató segít, a nyitóernyő az ő kezében van, ezt nem mi oldjuk ki. Ő ezt tulajdonképpen mögénk dobja, az ernyő pedig automatikusan kinyílik majd.

Amikor a repülőgép a megfelelő magasságban volt, kinyitották az ajtaját. Azon a típuson, amelyből ugrottam az oldalsó szárnyprofil alatt van egy dúc. Erre másztunk ki ketten. Az egész folyamatot szintén rengetegszer elgyakoroltunk odalent. Szóval kint voltunk, alattunk semmi és pillanatok múlva jött az ugrás.

„Őszintén mondom, hogy féltem... aztán megtörtént”

– Már csak ezt hallgatva is izzad az ember tenyere...

– Bizony izzadt nekem is! Őszintén mondom, hogy féltem, egyúttal pedig nagyon vonzott mindaz, ami rám várt. Aztán megtörtént… kiugrottam. Emlékszem, néztem fel a repülőre, annyira kicsinek láttam, úgy éreztem már vagy egy perce zuhanok. Egy örökkévalóságnak tűnt, mire kinyílt az ernyőm. Pedig az egész öt másodpercbe telt, ennyi idő alatt ugyanis mindenképpen ki kell nyílnia. De ott fent, abban a helyzetben teljesen máshogyan érzékeljük a pillanatokat is. Aztán amikor éreztem, hogy minden működik, ahogyan kell, a feladatra koncentráltam. Megállapítottam a pozíciómat, a szelet, leszállóirányt. Remegett a lábam végig, de az adrenalintól! Szerencsére sikeresen földet értem, elképesztő élmény volt. Azért úgy hiszem, nem szégyen, ha fél az ember. Végül bennem is megfogalmazódott, hogy ez sem az én irányom, ebben az egyik későbbi ugráskor szerzett vállsérülés is segített dönteni. Hosszú idő volt, mire meggyógyult. Utána pedig már nem tudtam rávenni magam, hogy folytassam. De a repülés továbbra is vonzott.