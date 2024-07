Fárasztóak voltak a napok a Túrkevei Titánok számára, azonban igazán büszkék lehetnek az elért eredményeikre. A túrkevei karbirkózók a közelmúltban a lengyelországi Jaworznoban, az IFA által megrendezett Európa bajnokságon vettek részt. Eredményük példaértékű: két nap alatt tíz érmet szereztek.

A Túrkevei Titánok kvalifikálták magukat a világbajnokságra, de a kiutazáshoz támogatásra van szükségük

Fotó: Túrkevei Titánok

– Eredményeink tükrözik, hogy jó helyen vagyunk és folytatjuk tovább. Szeretnénk megköszönni az ehhez kapott segítséget a Túrkevei Atlétikai Clubnak, a város önkormányzatának, minden támogatónknak. És legfőképpen a szülőknek, akik lehetővé teszik a gyerekeknek, a fiataloknak, hogy szkanderezhessenek – mondta el a verseny után Deák Lajos. A csapatvezető kiemelte: eredménytől függetlenül minden versenyzőjére nagyon büszke. Lehet is. Ám, hogy még büszkébb lehessen a csapatvezető, ahhoz most további segítségre van szükségük a Titánoknak.

Az önkormányzat is sokat segít

A segítségkérést a település polgármestere is tolmácsolta, Sallai Róbert Benedek közösségi oldalán szólt a túrkeveiekhez. – Kedves Túrkeveiek! Segítsünk kijutni a világbajnokságra TAC szkandereseinek – foglalta össze lényegretörően a városvezető. Ahogy a polgármester írta: Deák Lajos és szkanderes csapata nagy utat járt be az elmúlt néhány évben. Helyi kis garázssportból egy önálló szakosztállyá, s nemzetközi versenyeken induló sportnagykövetekké váltak, akik határainkon túl is viszik a hírét Túrkevének.

– A TAC Szkander Szakosztály jó ideig mindent saját pénzből állt, önkormányzatunk csak rendezvények szervezésébe szállt be forrással. Majd segítettünk edzőhelyszínnel, majd már két éve a többi sportághoz hasonlóan működési támogatással is segítünk. Azonban önkormányzati forrásaink végesek, nincs korlátlan sportforrás – utalt az összefogás szükségességére Sallai Róbert Benedek.

Összefogásra buzdítják a túrkeveiket

Mint kiderült, most, hogy kvalifikálódtak az őszi, görögországi világbajnokságra, újra magas költségekkel kell számolnia a szakosztálynak. Következetes döntés szerint az önkormányzat sem tud teljes támogatást nyújtani, viszont jó szívvel és őszinte szándékkal áll karbirkózók mellett a településvezetés. – Ezért segítünk támogatókat keresni. Ők maguk is részt vesznek az útjuk és a verseny finanszírozásában, s szeretnék, ha lenne más is, aki örülne annak, ha egy világbajnokságon szerepelhetnének. Osztozom ezen reményükben, ezért kérem a túrkeveieket, aki teheti, segítsen nekik – szólt a városlakókhoz a polgármester.