– Gyorsan elharapóztak a lángok. Hogyan vették észre a tűzvészt?

– Amikor aznap éjjel kirohantam az udvarra, az alsó épület már lángokban állt – mutatja Mile Istvánné

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Hajnalban zajra ébredtem, s nagy fényességet láttam az udvaron. Kirohantam az udvarra, ahol láttam, hogy ég az alsó épület. Szóltam a férjemnek, próbáltuk lekapcsolni a gázt és a villanyt. Több gázpalack is volt az épületben, meg egy autó, mindegyikkel végzett a pusztító tűz, a kocsi tartálya és a gázpalackok is felrobbantak. A tűz villámgyorsan terjedt. Ahogy három járművel megérkeztek a tűzoltók, el is kezdték az oltást, akkor már elég nagy terjedelemben égett minden. Még 2020 decemberében költöztünk ide, ez egy olyan épület, amit akadálymentesítettünk a lányunknak, aki mozgássérültként kerekesszékkel közlekedik.

Már csak az egyik fürdőszobában a kádat kellett volna kicserélnünk és kész lett volna minden.

A tűzvész miatt a családfő is megsérült

– A lányuk mit érzékelt a pusztításból?

– Hallotta, hogy kiabálom, hogy tűz van, aztán a férjemmel kivittük az épületből, jöttek a környékből emberek, őt rájuk bíztuk, én pedig jöttem vissza pár dolgot kimenteni. A férjem a tűzesetben megsérült, égési sérülést szenvedett amikor bement a garázsba, őt a mentők közben el is vitték. Már itthon van, de még nincs jól. Egyébként fél kettő körül vettük észre a tüzet, fél hatig voltak itt a tűzoltók. A garázsban az egyik autónk mellett rengeteg szerszám is odaveszett. Mindhárom gázpalack felrobbant, az autó teljesen kiégett, ahogy minden más is megsemmisült, amit ott tároltunk amit ott tároltunk.

Egy szolgálati lakás lett az átmeneti otthonuk

– Mi történt azóta?

– Másnap az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátott egy szolgálati lakást, oda néhány dolgot átpakoltunk, kicsit berendezkedtünk. Ez persze nem túl hosszú távra szóló lehetőség, minél hamarabb rendezni kellene a lakhatásunkat, nem mindegy, hogy milyen körülményeket biztosítunk gyermekünknek. Próbáltunk nézelődni, hogy nem találunk-e másik házat átmenetileg, mivel ennek a helyreállítása hónapokat venne igénybe. A főépület tetőszerkezetét teljesen le kell cserélni, mert végigszaladt rajta a tűz, a cserép alatti fóliát le kell cserélni, újjá kell építeni a kazánházat, mert most a fűtés sem megoldható. Nagyon szeretnénk találni olyan szakembert, aki alaposan átvizsgálna mindent, nehogy újból olyan helyzet állhasson elő, amiből egy mozgássérült gyermek nem tud kimenekülni. Természetesen nem törvényszerű, hogy történik, de szeretnénk megelőzni, hiszen erre sem számítottunk.

Bár az eset óta már hetek teltek el, de még mindannyiunkban élénken élnek az emlékek arról a májusi éjszakáról, a tehetetlenségről, a borzalmakról. Lelkileg és anyagilag is nehéz feldolgozni a történteket.

– A házon egyébként volt biztosítás. Már lezárult a vizsgálat, a kiváltó ok nem lett meg, olyan magas hőfokon égett a garázs, hogy a pontos kiindulási helyet nem lehetett megállapítani. A biztosítási összeg a főépület helyreállítását talán fedezi, bár a mai árakat nem ismerem. A gáz- és a villanyhálózat megsérült, azt is cserélni kell, ezek plusz költségek, amit nem fedez a biztosító. Ráadásul mivel mozgássérült gyermekünk van, rendelkeznünk kell egy megfelelő autóval. Az egyik kocsink kiégett, a másik pedig nem alkalmas e célra. Köszönjük azoknak a kenderesieknek, akik próbáltak segíteni nekünk. Kaptunk egy kerékpárt, de nincs pumpa, kaptunk egy ventillátort, de nincs csavarhúzó, szóval az alap dolgok hiányoznak. Anyagi és egyéb segítséget is el kell fogadnunk, akár építőanyagot is vagy olyan szakember munkáját, aki ért a tetők javításához és a kőműves munkákhoz, vagy gáz- és villanyszerelésben járatos és épp van annyi kapacitása, hogy segítsen rajtunk. Októberre jó lenne olyan megoldást találnunk, amivel biztonságosan várhatnánk a telet. Akkor talán elhalványulhatnának annak a májusi éjszakának a borzalmai.