Már zajlanak a Kossuth Lajos utca mintegy 2,3 km hosszú szakaszának felújítási munkálatai Törökszentmiklóson. Az útfelújítás során a meglévő csapadékvíz-elvezető csatorna tisztítását, valamint a csatorna fedlapok szintbe helyezését is elvégzi a kivitelező.

Útfelújítás zajlik Törökszentmiklós főútján, a Kossuth utcában. A napokban a kiemelt szegélysor elbontását és újjáépítését végzezte a kivitelező

Fotó: Mészáros János

Az útfelújítás során új aszfaltrétegeket is beépítenek

– Sor kerül továbbá a kiemelt szegélyek cseréjére, a meglévő padka szükség szerinti rendezésére is. A kivitelezés során pedig a legfontosabb, hogy új aszfalt kötő-és kopórétegeket építenek be, végül a közúti jelzések teljes cseréjét is elvégzik. A munkálatok tervezetten augusztus végével fejeződnek majd be, addig is a Kossuth Lajos utcában és környékén közlekedők türelmét és megértését kérjük – tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.