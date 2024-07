Sokat nézegetem, mert nagyon büszke vagyok rá – a napokban kapott vasdiploma is előkerült a szobából, miután a 2009-ben átvett arany-, és a 2019-es gyémántdiplomát már megmutatta Nida István, nyugdíjas tanító, testnevelőtanár.

A vasdiploma annak a 65 éves évfordulóját jelenti, amikor egy pedagógus átveszi első oklevelét. Ezt kapta meg a napokban a fegyverneki Nida István.

Fotó: Mészáros János

Fegyverneki házának takaros portáján számos gyümölcs, növény megterem, melyeket három volt tanítványa is segít gondozni. Ez is jelzi pedagógiai munkájának minőségét, sokan járnak vissza hozzá, és sokan meg is állítják az utcán a mai napig. Nem véletlenül, hiszen számos generációt oktatott, és nevelt a sportok szeretetére a hosszú évek során.

A 65 évet jelzi a vasdiploma

– 1959 június 1-én, vagyis 65 éve vettem át a diplomát Budapesten, a Kiss János altábornagy utcai tanítóképzőben. Édasapám földműveléssel foglalkozott, Karcagon végezte el a mezőgazdászképzőt. Sok földet bérelt, és neki is volt, csak aztán 1954-ben mindet elvették tőle. Bár gépipari technikumba szerettem volna menni, de a szüleim leültettek, és azt mondták, ha elmegyek a tanítóképzőbe, 4 év múlva már kenyér lesz a kezemben. Csakhogy, mivel korábban földbirtokos család voltunk, először nem akartak felvenni, édesapám távoli unokatestvére intézte el végül. A tantóképzőben nagyszerű tanáraink voltak, például Peskó Zoltán orgonaművész, zeneszerző, pedagógus – mesélte a nyugdíjas tanító, aki az érettségi után egy évet gyakorlatban töltött. Majd a diploma átvétele után bár Fegyvernekre szeretett volna kerülni, Tiszaszentimrére helyezte a megyei tanács. A kezdeti bánkódás azonban hamar elmúlt, hiszen fiatal, lelkes csapatba került.

A szenvedélye volt a tanítás

Nyolc évet dolgozott Tiszaszentimrén, majd hazakerült Fegyvernekre, miközben Szegeden elvégezte a testnevelés, történelem szakirányt.

– Rettenetesen szerettem tanítani! Az volt a legfontosabb, hogy úgy beszéljek a gyerekkel, hogy értsen belőle, és közben higgye el, hogy én jót akarok neki azzal, amit mondok. A gyerekkel kell foglalkozni, a gyereket kell megismerni, és úgy irányítgatni, hogy szeresse meg azt, amit éppen tanítok neki – osztotta meg tanítói hitvallását a 85 éves pedagógus.