Nem kell ahhoz messzire utazni osztálykirándulásra, hogy jól érezzék magukat a gyerekek. A tanév legvégén tiszavárkonyi kisiskolások is tanúsították mindezt, akik a besenyszögi Vehiculum-Házban töltöttek el egy élménydús napot a kirándulásuk keretében. Az intézményben régi hagyományokkal, vidéki tevékenységekkel ismerkedtek a diákok.

A besenyszögi Vehiculum-Házban kalácsot is sütöttek a tiszavárkonyi kisiskolások

Fotó: Rimóczi Ágnes



– Szívószálat is készítettünk a búza szárából. És tessék nézni, ilyen kalácsokat készítettünk. De még sok program vár ránk – mondták, szinte egymás szavába vágva a gyerekek, akik éppen a szalmabálákon futottak végig és alig várták, hogy végre megkóstolhassák, hogyan sikerültek, finomak lettek-e a cirkos kalácsok.

Új dolgokat is láthatnak a gyerekek

– Többféle szempont szerint választottuk ezt a helyszínt. Egyrészt nem akartunk túlságosan messzire menni, sokat buszozni. Illetve olyan dolgot szerettünk volna, ahol valamilyen foglalkozási lehetőséget is nyújtanak a gyerekeknek és persze van szabadidős lehetőség is – hangsúlyozta a tiszavárkonyi elsős gyerkőcök osztályfőnöke. Vass Mónika és kollégái a Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézményéből érkezett huszonkét lurkóval a Vehiculum-Házba.

– Nagyon jó programnak tartottuk, hogy itt olyan dolgokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, amit otthon nem feltétlenül látnak, hallanak, tapasztalnak. Az iskolában persze utalunk ezekre a dolgokra tanulás közben, például ültettünk búzát közösen, a gyerekek láthatták, milyen, amikor kibújik a növény földből és zöld. Itt most azt is megtapasztalják, milyen a búza érett állapotban, hogyan lehet az feldolgozni, mi készül belőle.

Cél a régi hagyományok felelevenítése

Közben zajlott is a „munka", a gyerekek búzát válogattak, vizet hordtak, lisztet vizsgáltak és ahogy mutatták, kalácsot is sütöttek. A foglalkozás végén egy egyszerű ajtódíszt is fontak a kalászos búzaszárból. Ezáltal ismerkedtek a régi, vidéki világgal.



Célunk, hogy a régi ismeretek újra felelevenedjenek a hozzánk látogatókban. Ehhez szeretnénk úgynevezett hordozók, átadók lenni, ha már a nevünkben is benne van: a vehiculum jelentése ugyanis hordozóanyag

– mutatott rá elöljáróban Molnár Melinda. A Vehiculum-Ház vezetője kiemelte, hogy szeretnénk minél több rétűen megközelíteni azokat a tevékenységeket, amikről a gyerekeknek már nem nagyon vannak ismereteik. – Sokszor a szülők se teljes körűen tájékozottak, nem egyszer látjuk, hogy, amikor a gyerekekkel érkeznek, ők is rácsodálkoznak a bemutatott dolgokra – tette hozzá.