– Csavarogtunk a városban. Én nagyon rajta voltam, hogy menjünk el egy tetkó-szalonba. Mallorca szent állata a szalamandra, ezt szerettem volna magamra varratni. A korábbi útjaimról is „haza jöttek” velem ilyen emlékek. Ám a fiam lebeszélt, ő nem ilyen típus, neki például nincs is. Azért egy mintát sikerült szereznem, el is pakoltam valahová, ahogy hazajöttünk – idézte fel Péter.

Az első tetoválás története

– Hát az lázadás volt, de nem tinédzser koromban – fogalmazott mosolyogva a férfi. Mint kiderült, egykor kamaszlánya szeretett volna nagyon egy mintát, ám édesanyja nemet mondott a kérésre. Péter próbált hatni kedvesére, de hiába. Végül kijelentette, ha nem csináltathat a lány, akkor ő fog.

– Nem vette komolyan. Mi meg ültünk egyik nap a lányommal az akkori Tünde cukrászdánál, fagyiztunk. Mondtam neki, hogy hiába minden, anya hajthatatlan, nem lehet. Majd gondoltam egyet, felpattantunk, hogy akkor mindkettőnknek lesz. Megcsináltattuk, hazamentünk. Egy hétig nem szólt hozzánk a feleségem. Aztán később lett még egy tetkóm, azért már csak három napi hallgatás járt. Idővel elfogadta mindet – idézte fel mosolyogva a családi történetet Péter.

Néha a család is csatlakozik

Két éve együtt jártak Máltán, sőt kiderült, hogy évekkel korábban, esztendőkön át együtt látogatták Tunéziát.

– Minden utazás, legyen az baráti, vagy családi, más élményeket ad. Abban megegyeznek, hogy ezeket senki nem veheti el tőlem, tőlünk – fogalmazott. Egyúttal elárulta, egyik tunéziai útján érte egy komoly felismerés is.

– Megismertünk egy nagyon kedves, fiatal idegenvezetőt, akinek magyar férje volt, ő maga nyolc nyelven beszélt. Nagy bölcsességet osztott meg velünk, ami erősen megmaradt bennem – idézte fel Péter. A szóban forgó hölgy szülei sem olvasni, sem írni nem tudtak. Ám lányuk minden nagyobb döntés előtt kikérte a véleményüket.

– Azt mondta nekünk az idegenvezető, hogy őt arra tanították, mindenki, aki csak egy nappal is idősebb nálad, egy ponttal bölcsebb is lehet. Hallgasd meg a szavát! A tudás ajándék, de a tapasztalás az igazi tanítómester – mondta.