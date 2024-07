A nyár beköszöntével kajakosok, kenusok lepik el a Tisza-tavat és a Tiszát, de a természetes vizeken egyre több jetski és motorcsónak is megjelenik. A vízi sporteszközök kellemes nyári kikapcsolódást nyújthatnak, de veszélyek is leselkedhetnek használóikra. Ezért fontos a megfelelő biztonsági eszközök használata.

A vízi sporteszközök biztonságos használatára hívta fel a figyelmet Busi László ezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője

Fotó: Mészáros János

– Kollégáinkat folyamatosan képezzük az eszközös vízből mentésre éppen azért, mert előfordul, hogy az állampolgár valamilyen vízi sporteszközzel, kajakkal, kenuval kerül bajba – tájékoztatott Busi László ezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.

A vízi sporteszközök közül a jetski lehet a legveszélyesebb

Mint elmondta, a vízirendőrök gyakran tapasztalják, hogy a vízbe borult személyen nincs mentőmellény, miközben önerejéből nem tudja visszaállítani az eszközt az erdeti állapotába. Az, hogy milyen eszközökön kötelező a mentőmellény viselése, jogszabály rögzíti, mely éppen idén változott.

– A jetskiken ahogy eddig is, ezután is kötelező a mentőmellény viselése, korosztálytól függetlenül. Nem véletlenül, hiszen nagy sebességre képes eszközről beszélünk, egy 60-70 kilométer per órás sebességnél a vízbeesés olyan traumát okozhat, ami eszméletvesztéshez vezethet. Ezért is nagyon fontos, hogy ezen a vízi sporteszközön minden esetben kötelező mentőmellényt viselni! Csónakok és kishajók esetében csak azoknak kell felvenniük, akik nem tudnak úszni, valamint a 14 év alatti gyermekeknek kötelező – hangsúlyozta a kapitányságvezető.

Úszást segítő eszközt is választhat a 14 év feletti

Mint azt az ezredes elmondta, a széllel vagy kézzel hajtott vízi sporteszközök esetében idén annyi enyhítés történt a 14 év felettiek esetében, hogy míg korábban minden esetben mentőmellényt kellett viselni, de 14 év fölött, ha tud valaki úszni, eldöntheti hogy mentőmellényt vagy úgynevezett úszást segítő eszközt használ. A SUP-ok esetében még egy lehetőség van, egy olyan bokapánt, ami egy kötéllel összeköti a használót az eszközzel, így, ha leesik róla, nem viszi el a víz, vissza tudja magát húzni. Mivel a felhajtóerő miatt ez a sporteszköz mentésre alkalmas,ezért a jogalkotók megengedték a használatát mentőmellény, vagy úszást segítő eszköz helyett.