A Vízjárási iskola, a Farkas és a Beretvás birtokokkal együtt Magyarország 1941-es katonai kataszteri térképén

Fotó: Arcanum.hu

– Négy osztály tanult ott, elsőtől a negyedikig, nagyjából 30-40-en jártunk oda. A tanító sportember volt, 160 centiméteres magasságot is át tudott ugrani. Minket is tanított magas- és távolugrásra, és futottunk is sokat – mesélte a testnevelés órákról Dömötör János. Ezeken kívül írást, olvasást és számtant oktatott Nagy János. Aki egyébként állami hivatala és a földfelajánlás ellenére nem élt nagy lábon. Mint Dömötör János elmondta, előfordult, hogy a környékbeliek segítették ki gabonával. A tanító öt saját gyerekével sem kivételezett: ők is a Vízjárási iskolába jártak, és velük is ugyanolyan szigorú volt, mint a többi lurkóval.

Idén 55 éve zárt be az iskola

Ami Dömötör Jánost illető: ő negyedikes koráig nevelkedett a Vízjárási iskolában, majd a törteli általános iskolába járt, utána pedig a családi gazdálkodásban folytatta.

– Nagyon el voltunk foglalva a gazdálkodással. Saját földünk kevés volt, árendás (haszonbér – a szerk.) földeken gazdálkodtunk, zöldséget, gyümölcsöt termesztettünk, volt kocsink, gépeink, lovaink. Sok helyre jártam velük magam is.

A törteli Vízjárási iskola buszmegálló

Fotó: Rózsa Róbert

Aztán elérkezett 1959, ami nagy érvágás volt a Dömötör családnak.

– Jött a tagosítás. Be kellett adnunk mindenünket. Azokat a lovainkat is, amelyeket kicsi koruk óta neveltünk. Akkor az egész család sírt – mondta. Ő utána szolnoki kitérővel nyugdíjba vonulásáig a helyi tsz-ben dolgozott. És műveli a földet ma is, tanyáján állatokat nevel és maga vezeti traktorait.

– Hamarosan a 85-öt töltöm. Hogy hogyan bírom? Elég jól. Gyógyszert nem szedek, orvosnál talán ötven éve jártam utoljára.

Ezzel Dömötör úr jócskán lepipálta alma materét. A Vízjárási iskola nem vészelte túl a 20. századot, ajtajára szűk harminc év működés után 1969-ben – idén épp 55 éve – került lakat.