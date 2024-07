Szolnokon a hőségriadóra vonatkozó eddig alkalmazott óvintézkedések mellett nem hoztak egyéb, speciális rendelkezést. A városháza illetékeseitől megtudtuk, hogy a vármegyeszékhely több városrészében (a vasútállomásnál, a belvárosi Hild téren, a Széchenyi piros iskola előtt és a Tisza parkban) továbbra is működnek a párakapuk, felfrissülést szolgáltatva az arra járóknak.

Diákmunkások osztanak hűsítő vizet a polgármesteri hivatal földszintjén a nyitott ajtónál

Fotó: Mészáros János

Palackos vízosztás csupán egyetlen helyen, a belvárosban, a polgármesteri hivatal előtti területen van napközben, ahol diákok kínálják frissítővel a járókelőket. Természetesen a városi ivókutak is üzemelnek, még pedig a vasútállomás előtti parkban, a Hild téren, a Tisza parki játszótérnél, a tiszaligeti játszótérnél kettő is, a tiszaligeti Vízilabda Arénánál, a Csokonai úti belső játszótérnél, a Gerle, a Moha, a Mátyás király, a Lovas István és a Botár Imre úti játszótérnél, a Móra parkban, a Várkonyi téren, a Kossuth téren, valamint az Ormos Imre parkban, ahol kettőt is találnak azok, akik szomjukat oltanák.

Mindezen intézkedések mellett az NHSZ Szolnok cégcsoport locsolójárművei a vármegyeszékhely főbb útjait vízfecskendezéssel folyamatosan hűtik.