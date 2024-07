Néha valódi kincsekre bukkan az ember a tiszafüredi régiségvásárban. Így esett ez Fodor Gusztávval is. A református lelkész, a település októbertől hivatalba lépő polgármestere persze tett is ezért, hiszen elmondása szerint gyakori vendég a tiszafüredi régiségpiacon, ahol beszerez mindent, ami csak Tiszaszentimrével kapcsolatos. Legutóbbi körútjáról nem is akármilyen „zsákmánnyal” tért haza. Beszerzett ugyanis két értékes zománctáblát is, amelyek egykor a tiszaszentimrei általános iskola bejárata felett függtek. Az egyik zománctábla még a rendszerváltás előtt, a másik utána díszítette az iskolát.

A tiszafüredi régiségvásárból került elő a szentimre általános iskolát egykor díszítő zománctábla

Fotó: Nagy Balázs

– A múltunkat meg kell őrizni, hiszen a múltból lehet táplálkozni, abból lehet építeni a jövőt – fogalmazott hírportálunknak Fodor Gusztáv arról, miért tartja fontosnak gyarapítani a helyi emlékezethez kapcsolódó gyűjteményt.