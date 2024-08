Kevés csapadék, forróság, tomboló aszály. Ezek miatt látványosan apadnak a folyók a térségünkben is, az alacsony vízállás pedig nem egy helyen meghökkentő látványt eredményez: Cibakházán például ismét előbukkant az óriási sziget a Tiszában, Vezsenynél hatalmas homokpad „terpeszkedik” a szőke folyó medrében, a vármegyeszékhelynél pedig ismét megmutatták magukat a török kori híd maradványai.

Az alacsony vízállásnak köszönhetően különleges látványt nyújt a Tisza-Zagyva torkolata

Fotó: Nagy Balázs

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Zagyva folyó vízgyűjtőjére augusztus 17-18-án területi átlagban 22 milliméter csapadék hullott, ami kismértékű vízszintemelkedést eredményezett. Sőt, csütörtök reggelre némi utánpótlás érkezett a Tisza-tóból, rögtön meg is emelkedett 17 centiméterrel a vízszint.

Alacsony vízállás jellemzi most a folyóinkat

Ennek ellenére még mindig alacsonyabb a Tisza a megszokottnál. Szépen, csendesen csordogál a Zagyva is Szolnoknál. Amikor aztán a torkolatához közeledik, begyorsul, és hangos zubogással egyesül a Tiszával. Ha becsukott szemmel „figyelünk” ott, úgy gondolhatjuk, hogy egy hegyvidéki patak szalad lefelé mellettünk...

Csodáljuk meg a két folyó nyári randevúját!

A különleges szolnoki látványt sokan meg is csodálják mostanában, hiszen valóban gyönyörű természeti jelenség az. Tanúsíthatjuk, hírportálunk kollégái is elmerültek, ha nem is a vízben, de a látványban és az ottani különleges érzésben. Szerdán készült képeink és videónk mutatja, hogy az alacsony vízállás miatt előbukkanó köveknek köszönhetően igencsak leszűkült a Zagyva befolyása. A kisebb folyó csodásan hangzó zubogással rohan a szőke folyóba. Érdemes megállni ott egy percre, és megcsodálni a két folyónk nem mindennapi, nyári randevúját!