Csodáljuk meg a két folyó nyári randevúját!

A különleges szolnoki látványt sokan meg is csodálják mostanában, hiszen valóban gyönyörű természeti jelenség az. Tanúsíthatjuk, hírportálunk kollégái is elmerültek, ha nem is a vízben, de a látványban és az ottani különleges érzésben. Szerdán készült képeink és videónk mutatja, hogy az alacsony vízállás miatt előbukkanó köveknek köszönhetően igencsak leszűkült a Zagyva befolyása. A kisebb folyó csodásan hangzó zubogással rohan a szőke folyóba. Érdemes megállni ott egy percre, és megcsodálni a két folyónk nem mindennapi, nyári randevúját!