Az alkalmi munka nagy népszerűségnek örvend. Szerencsére az ügyintézés egyszerű, és megéri szabályszerűen bejelenteni az idény- és alkalmi munkát is, hiszen aki ezt elmulasztja, az augusztus 1-től egymillió helyett már kétmillió forintos bírságot kockáztat alkalmazottanként.

Az alkalmi munka is szabályokhoz kötött. A lényeg, hogy az így dolgozó munkavállalót is be kell jelenteni

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Szégyenlistára is kerülhet a munkáltató

– Az ilyen súlyos szabálytalanságot elkövető munkáltató mindezek mellett két évre felkerül a NAV illegális foglalkoztatók szégyenlistájára, és két évig nem kaphat semmilyen költségvetési támogatást.

Szintén két évre az adózói besorolása kockázatos minősítésű lesz.

A kivások (kisvállalati adózó) még ennél is többet kockáztatnak a bejelentés elmulasztásával, mert elveszítik kedvező adózási módozatukat, és 24 hónapig nem is kerülhetnek vissza a kisvállalati adót választók népes táborába – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatásából.

Nem mindegy, milyen a foglalkoztatási forma

Ha egy munkáltatónak alkalomszerűen több munkaerőre van szüksége, akkor erre az átmeneti létszámnövelésre jelenthet megoldást az egyszerűsített foglalkoztatás. Ez a foglalkoztatási forma alapvetően kétféle munka lehet:

Mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka; Alkalmi munka (ennek speciális változata a filmipari statiszta foglalkoztatása).

Mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkánál a munkavállaló foglalkoztatása ugyanazon munkáltatónál az adott évben nem haladhatja meg a 120 napot. Alkalmi munkánál a létszámkorlát mellett szintén figyelemmel kell lenni a foglalkoztatás időtartamára, amely az azonos felek között nem haladhatja meg az egymást követő 5 napot, egy naptári hónapban a 15 napot, az adott évben a 90 napot.

Több lehetőség van az alkalmi munka bejelentésére

A munkavállalót a munkáltatónak kell bejelentenie még a munkavégzés megkezdése előtt. Ehhez több gyors és egyszerű bejelentési mód közül választhat.

Érdemes a weben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását választani, amely akár okostelefonról is elérhető, és az alkalmazott néhány kattintással bejelenthető, sőt, az érvényes bejelentések is lekérdezhetők. De választható még az EFO pro mobilalkalmazás, valamint a 185-ös telefonszám is.