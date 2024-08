Falunapot rendeztek Tiszajenőn a napokban. Az államalapításhoz kapcsolódó események mellett látványos rotakapa versenyt is tartottak.

Forrás: Szoljon.hu

Tisza-tó átúszás és átevezés: megdőlt a rekord, százak vállalták a kihívást. Több százan próbáltak szerencsét a vízben és vízen Abádszalóknál. Az idei volt a harmadik Tisza-tó átúszás és átevezés, a már hagyománynak örvendő rendezvény évről-évre egyre több résztvevőt vonz.

Nyílt edzésen és szurkolói ankéton mutatkozott be a Szolnoki Olajbányász idei csapata. Kilencedik alkalommal rendezték meg az Olajbányász Szurkolói Családi- és Sportnapját. A hagyományokhoz hasonlóan idén is nyílt edzésen tekinthették meg a szurkolók az új és a „régi” játékosokat, a szurkolói ankéton pedig kérdezhettek is a Szolnoki Olajbányász kosarasaitól és vezetőitől is.

A mezőtúri sportegyesület is vármegyei díjat kapott. Számos kiváló szakember vehetett át elismerést a vármegyeházán tartott pénteki ünnepségen. Hírportálunkon sorra bemutatjuk őket. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Testnevelési és Sport Díjat adományoztak a Mezőtúri Atlétikai és Football Club Spartacus Sport Egyesületnek.

Dandártábornokká nevezték ki dr. Bali Tamást, a szolnoki helikopterdandár parancsnokát. A tábornok augusztus 20-án Budapesten, a Sándor-palotában vehette át a kinevezését.

Lakatlan ház égett Szolnokon. A tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Utoléréses balesethez riasztották a mentőket, Cserkeszőlő és Kunszentmárton között. A 47-48-as kilométer között, a szelevényi lehajtónál karambolozott egy autó és egy motor.

Állatkínzás? Nyomoz a rendőrség a kunszenti konténerben talált kutyatetemek miatt. Napok óta rothadó kutyatetemeket találtak állatvédők egy kunszentmártoni szemeteskonténerben. Az ügyben felmerült az állatkínzás gyanúja, a szálak az állatvédők szerint egy szelevényi székhelyű állatmentő egyesülethez vezetnek, melynek vezetőjét egyébként a kunszentmártoni önkormányzat gyepmesterként alkalmazza. Az egyesületi vezető tagadja a vádakat.