Minden évben augusztus 20-án tartanak városi ünnepséget Martfűn, idén sem volt ez másként. Az önkormányzati elismerő díjakat dr. Papp Antal polgármester a művelődési központban tartott rendezvényen adta át. A város honlapján úgy fogalmaztak, idén sport díjat adományoztak a Benyus Juditnak, a Martfű Reboot Fit Sport Klub edzőjének és vezetőjének.

Benyus Judit, a Martfű Reboot Fit Sport Klub edzője és vezetője vehetett át elismerést

Forrás: Martfű Média

A méltatásban elhangzott: Juditnak gyermekkora óta a sport az élete, így nem is volt kérdés, hogy amikor felcseperedett ez lett a hivatása is. Közel tíz éven keresztül edzősködött a világ számos pontján: Szolnokon, Londonban, Panamán és Máltán is, de 2022 februárjában a szíve visszahúzta Martfűre, és létrehozta a saját edzőtermét „Martfű Reboot Fit Club” néven.

– Céltudatos bátorsággal, irigylésre méltó elszántsággal valósította meg az álmát úgy, hogy közben a nála sportoló, javarészt martfűi emberek között valódi csapatot, közösséget alkotott – szóltak róla.