Augusztus 20-a fájó dátum a rákóczifalvaiaknak. 1944-ben éppen ezen a napon bombázták le a település egy részét. Közel 90 B-24-es amerikai repülő támadta meg vélhetően a szolnoki repteret. A kutatások szerint a pontatlan célzás miatt sok bomba a szomszédos Rákóczifalva területére esett, a településen 52 polgári személy esett áldozatul.

Császiné Csáti Rékával, a Varsány Közösségi Ház vezetőjével végiglapoztuk a húsz éve kiadott könyvet. Az 1944-es bombázást elevenítettük fel

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

– A város északi része van közel a reptérhez, ott 1944-ben is reptér volt. Megosztottak a vélemények arról, hogy az 1944-es bombázás mennyire véletlen érte éppen Rákóczifalvát – mondta Császné Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház vezetője.

A Jókai utcán alig maradtak házak, a városrész újra betelepült, a bombák pusztította településrészen már semmi sem emlékeztet a nyolcvan évvel ezelőtti szörnyű napra. 2004-ben merült fel a gondolat, hogy az érintett családok történeteit papírra kellene vetni. A tragikus napot túlélőik visszaemlékezéseit egy helyi kiadású könyvben foglalták össze. A kötetet a hatvanadik évfordulón jelentették meg.

– A kötet ötletgazdái a Rákóczifalváról Elszármazottak Baráti Körének tagjai voltak. A régi osztálytársaikkal időről időre összejárnak és az ő fejükben fordult meg annak idején a gondolat.

Az ő emlékeikben élénken éltek annak a napnak a történései

– mesélte Császiné Csáti Réka, majd a kötet néhány sorát felolvasta.

Idézte: „…Levelem a legmélyebb fájdalommal kezdem. Augusztus 20-án történt bomba támadás, Rákóczi is szőnyeg bombázás áldozata lett. A kőutat végig a Tecuka házuktól, ott Horváték mellett, az a kis utcát ezeket mind szét verte. Hallotak száma 42 volt akkor de a sebesültek közül már nagyon sok meghalt. Így történt az a borzasztó szív fájdalom a mi sógorunkkal! Gyurikával, mindenki lent volt Horváték pincéjükbe. Juhász tanító és Gyurika voltak a kapuba. 9 kg-os légi akna szét robbant és a repesz darab Gyurikának a hátába ment… Kedden éjjel 1 órakor a Jó Isten magához szolította… Tudod nagyon sokat akit ismersz meghaltak. A Szabados Kálmán a hentes itt a Kamarásék mellett. Aztán a Mezei család csak Juliska aki a trafikba van az maradt meg… Murvai Sándor is oda. Rengetegen nem is sorolom föl mert lapom (tele) lenne azok gyászos neveivel. Tudod szivem sok magának kereste (a bajt) mert nem bujt el és le géppuskázták”.

Megrendítette a település lakosait, hogy a front a házaik közé költözött, borzasztó zajként említették többen a robbanásokat.

Czirmayné Kocsis Róza, egykori tanító három kötetbe rendezte Rákóczifalva történetét, az egyikben ugyancsak megemlíti az 1944-es eseményeket, annak gazdasági vonatkozásait.