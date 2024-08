Ledöntött, összetört fejkövek, beszakított, szétvert sírok tömkelege – ez a látvány fogadta azokat, akik a napokban szeretteik sírjához látogattak ki Törökszentmiklós református temetőjébe, a brutális kegyeletsértés helyszínére.

Bárdi-Nyilas Marianna nagyszüleinek sírja is a brutális sírrongálás áldozatává vált. A református temetőben legalább 20 sírt tettek tönkre ismeretlenek.

Fotó: Beküldött

Legalább 20 sírt tettek tönkre a brutális elkövetők

A Kecskeméten élő és dolgozó Bárdi-Nyilas Mariannát Törökszentmiklóson élő rokonai értesítették a történtekről.

– Miközben az olimpiára figyel a világ, egy kisváros, Törökszentmiklós református temetőjét feldúlták, megrongálták vandálok. Több milliós a kár! Szégyen gyalázat! Nagymamám, nagypapám sírja! – írta elkeseredetten közösségi oldalán. Marianna vasárnap utazott haza szülővárosába, hogy személyesen is felmérje az okozott károkat.

Semmi nem volt szent a rongálóknak, milliós a kár

– Brutális a látvány! Húsz sírt rongáltak meg, van amelyik már 103 éves, de olyan is, ami csupán 3 hónapja készült el, 2 millió forintból – számolt be a helyszínen tapasztaltakról. Hozzátette, ahogy ő, több hozzátartozó is feljelentést tett a rendőrségen.

Az ügyben kérdéseinkkel megkerestük a református egyházat is. Szabó József, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség elnök-lelkésze elmondta, sajnálatos módon nem ez az első eset, hogy vandálok dúlják fel a temetőt.

– Valóban, több mint 20 sírkeret rongáltak meg. Sajnos ilyen elég gyakran előfordult az utóbbi években a református temetőben, általában a kábítószerhasználat az oka. A mostani azért is mélységesen szomorú, mert olyan részen okoztak károkat, melyet a hozzátartozók szépen gondoznak – mondta az elnök-lelkész. Ám szerinte a kamerarendszer felszerelése nem jelentene megoldást a problémára, egyrészt, mert a sírkert hatalmas, mintegy 12 hektáron terül el, másrészt a sírrongálók egyszerűen eltakarnák az arcukat, ahogy azt máshol is teszik.

A temető éjszakai zárvatartása sem egyszerű feladat

– Próbálkoztunk biztonsági őrök alkalmazásával, de azoknak a költségeit mi nem tudjuk megfizetni, egy biztonsági őr ugyanis nem tudná ellátni ekkora területen a feladatot. A temető vasútvonal felőli részen a kerítést ráadásul folyamatosan elbontják. A nagykapuk be vannak zárva, de a hozzátartozók főleg a nyári időszakban igénylik, hogy a kora reggeli órákban, vagy a napnyugta utáni, késő esti időszakban látogathassák a temetőt, ezért a kiskapuk nyitva vannak. Sokan a város egyik részéből a másikba itt mennek keresztül, és bár a lakosság egy része azt kéri, hogy zárjuk be a Bethlen úti kaput, a másik része azért gyűjt aláírást, hogy ne zárjuk be. Volt olyan, hogy a régi kapuknak autóval nekihajtottak, de most két új nagykapu készül, melyeket már nem tudnak tönkretenni. Ez azonban nem segít majd a kábítószehasználat, és az ezzel járó rongálások visszaszorításában. Az lehetne a megoldás, ha megegyezne a lakosság, hogy mettől-meddig legyenek zárva a kapuk, a rendőrség pedig tudna intézkedni a nyitvatartási időn kívül ott tartózkodókkal szemben– mondta az elnök-lelkész.