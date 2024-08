Negyed éve költöztek a szolnoki Bagolyvár Vadasparkban, mára pórázzal sétáltathatóak a cuki alpakák. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Karamell és Mozart a két hím példány Tatabányáról érkezett még májusban.

Kézhez szoktak a szolnoki vadaspark cuki alpakái

Fotó: Nagy Balázs

– Sikerült beilleszkedniük, az időjárás kedvez nekik, szívesen porfürdőznek, napoznak, a látogatók elfogadták, megkedvelték őket – mondta Sipos Csaba, a Bagolyvár Vadaspark vezetője. Elmodása szerint, a trenírozásnak köszönhetően most már „kézhez szoktak”, még a nyakörvet is elviselik magukon, így a látogatók közé is kiviszik őket időnként.

Elég stresszérzékeny fajról beszélünk, sosem lesz olyan, mint egy kutyus vagy más hobbiállat.

– De a póráz már rájuk helyezhető. A foglalkozások alkalmával elértük, hogy közel engedik magukhoz a látogatókat – fejtette ki.

Az alpakák napja legelészéssel kezdődik.

– Kérődzők, elsősorban a friss zöld táplálékot kedvelik, a kifutóban ez nem áll rendelkezésre, de van máshol zöldfelület, oda szoktuk őket átvinni. A nyitvatartási időt a kifutóban töltik, hogy be tudjuk őket mutatni. Természetesen kapnak szárított gyepszénát és abraktakarmány, illetve délben zöldséget és gyümölcsöt – szólt a táplálásukról.

A cuki alpakákat pórázon vezetve sétáltatják

Első látszatra igen mókásnak bizonyul a nyári szőrzetük, az állatok irtó cukin vonultak a sétájuk közben.

Látszólag nem a legelőnyösebb formájukat mutatják megnyírva, de egészségügyileg ez a legkedvezőbb.

– Minden évben le kell vágni a szőrüket, mert igen meleg. Az Andokban, a természetes élőhelyükön nagy hőmérsékletváltozások vannak, melegek a nappalok és mínuszba nyúlnak az éjszakák, ennek következtében a bundájuk nagyon tömött. A kontinentális éghajlatú klímán, ha tartósan meleg van, a bunda alatt a hőmérséklet elérheti akár az 50-60 Celsius fokot is. Mindenféleképpen meg kellett szabadítani tehát őket a hosszú szőrtől, hogy elkerüljük a bőr és egyéb betegségeket – magyarázta az okot, majd kitért arra is miért éppen ezeket a fazonokat választották.