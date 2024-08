A vérkészletek fenntartása nyáron is elengedhetetlen, az emberi vér ugyanis mással nem pótolható. Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján nyomon követhető, mely vércsoportokból, mekkora tartalék áll rendelkezésre. Ideális, ha több, mint 5 napra elegendő a mennyiség, melyhez országszerte naponta 1600-1800 véradóra van szükség.

Idén dallal hívja fel a figyelmet a véradás fontosságára az Országos Vérellátó Szolgálat

Forrás: Részlet az Országos Vérellátó Szolgálat videójából

– A véradás nyáron is létfontosságú, hiszen a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre a műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához és különféle betegségek kezeléséhez – mondta dr. Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese.

Hozzátette: a Jászkunságban naponta átlagosan 40-50 véradóra van szükség ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vér álljon rendelkezésre. Sajnos a nyári időszakban különösen nehéz a toborzás, mivel sok véradó szabadságát tölti.

Az Országos Vérellátó Szolgálat különböző felhívásokkal próbálja ilyenkor is motiválni az embereket, idén dallal népszerűsítik a véradást, mely a szervezet honlapján is megjelent. Az ötlet onnan jött, hogy valami új, figyelemfelkeltő módon szerették volna megszólítani az embereket. A felvételt két hónap alatt harmincnégyezren tekintették meg, többek között Hrutka Róbert, Udvaros Dorottya, Für Anikó, Pásztor Anna, valamint Nyerges Attila és Szolnoki Péter is mikrofon mögé állt.

– A dalban szereplők között sok ismert ember van, akik szívügyüknek tekintik a véradás népszerűsítését. Külön öröm számunkra, hogy a szereplők közül többen is rendszeres véradók, így saját példájukkal is motiválják a lakosságot – emelte ki a szakmai főigazgató-helyettes.

A cél természetesen nem más, mint az, hogy minél több embert ösztönözzenek véradásra, mi össze is gyűjtöttük a következő napok jászkunsági helyszíneit.