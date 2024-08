A kormány 2024-ben is elindította a diákok nyári munkavállalását támogató programot, amelyben a 16–25 év közötti, nappali tagozatos tanulók vehettek részt. A Nyári diákmunka 2024. elnevezésű munkaerőpiaci program keretében történő foglalkoztatásra a kisújszállási önkormányzat is pályázatot nyújtott be.

Az elnyert támogatásból a programban 11 diák napi 6 órában történő foglalkoztatására nyílt lehetőség. A diákok július 8. és július 26. között három héten keresztül szépítették a várost, újrafestették a közterületen található utcabútorokat.