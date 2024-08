A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés 2021-ben alapította meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat. Az elismerés annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely jelentős eredményt hozó, maradandó értéket teremtő munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki, példamutató emberi magatartásával hozzájárult a megye jó hírnevének öregbítéséhez. Idén dr. Bene Ildikónak szavazták meg az elismerést.

Dr. Bene Ildikó vette át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára Díjat 2024-ben

Fotó: Mészáros János

– Dr. Bene Ildikó orvosi pályáját a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet belgyógyászatán kezdte meg – fogalmazták a méltatásban.

A beszédből kiderült, hogy a kórházi munkát követően, 1997-től a Rendelőintézet belgyógyászati szakrendelésén 2001-ben csoportvezetőként dolgozott, 2007-ben pedig rendelőintézet vezetői kinevezést kapott. 2010 és 2014 között, majd 2018. és 2020. ősze között ismételten a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója volt

– 2010 és 2018 között országgyűlési képviselőként, a Parlament Egészségügyi Bizottságának tagjaként már az egészségügyi ágazat hazai irányításába is bekapcsolódott, mindig szem előtt tartva a Jászkunság érdekeit, a vármegye legnagyobb egészségügyi intézményében zajló beruházások sikerességét. Tevékenységét elkötelezettség, áldozatos, precíz munka, a szerteágazó feladatok magas szintű szakmai koordinálása jellemzi, mely csodálatraméltó teherbíró képességgel és feladatvállalással párosul – méltatták. Hozzátették: nemcsak szakterületén, hanem az intézeti és vármegyei szintű munkában is sokrétű feladatok vállalt. 2007-ben hozta létre a „Tiszta szívvel Szolnokért” programot, mely egyedülálló országos egészségügyi kezdeményezés volt akkoriban, és azóta is minden évben töretlenül zajlik. Neki köszönhető a „Férfiak Hete” program, amely a Szolnokon élő férfiak speciális szűrésére és ellátására koncentrál.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat támogatása és közreműködése mellett, több alkalommal volt főszereplője a vármegyénk kétezer fő alatti lakosú településein helyi szűrőprogramok előkészítésének és megvalósításának, illetve az erdélyi testvérmegyékben lezajlott szűrőprogramokban is vezető szerepet vállalt. 2020. ősze és 2024. nyara között az Országos Kórházi Főigazgatóság humánpolitikai és jogi főigazgató-helyettese.