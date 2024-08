Vendéglátóhelyeket, vármegyei strandokat, fürdőket, turisztikai rendezvényeken, fesztiválokon értékesítőket, valamint szezonális termékeket árusító vállalkozásokat ellenőrzik kiemelten a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vármegyei munkatársai augusztusban. Ahogy arról az igazgatóság tájékoztatta hírportálunkat: a közelgő iskolakezdésre tekintettel a papír-írószer kereskedők, a távol-keletről származó ruházati termékeket értékesítő kereskedők is ellenőrzésre számíthatnak.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: Illusztráció

– A revizorok a számla- és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják – számoltak be a részletekről az illetékesek, akik hozzátették: a vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. Kiemelték: a fenti tájékoztatás nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.