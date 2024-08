Hivatásként tekint a tanításra Gecse Zoltán. Pedagógiai, nevelési díjat adományoztak Gecse Zoltánnak az állami ünnepen Martfűn. A tiszazugi önkormányzat hagyománya, hogy augusztus 20-án ismerik el a városért, az ott élő és dolgozó emberekért tevékenykedőket. A díjat dr. Papp Antal polgármester adta át.

Milliókat bukhat, ha kihagyja ezt a fontos lépést. Különösen nyáron népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás, júliusban 350 ezren dolgoztak így. Az adózás is egyszerű és kedvezményes, de nagyon sokat kockáztat az, aki elfelejti bejelenteni az alkalmi munkavállalóját. Lássuk, mit tanácsol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezzel kapcsolatban.

Közel 60 különféle programot kínálnak a Szolnok napján. Számos helyszín, hatvan különböző program. A Szolnok napja rendezvény elemeit szinte felsorolni is nehéz. A részletekről kedden az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban sajtótájékoztatót tartottak.

Újabb kétkerekűvel bővül a tetétleni dekorációs kerékpárállomány. A legújabb darabot őszi témában díszítik majd.

Útfelújítás: leaszfaltozzák a Tiszához vezető utat Tiszaszőlősön. Fontos útfelújítás kezdődik Tiszaszőlősön, ahol leaszfaltozzák a Tiszához vezető utat. A munkálatok idejére lezárják a szakaszt.

Az elmúlt évek furcsa nyomait is magán viseli a Tiszából Szolnoknál kiemelkedett homokpad. Továbbra is alacsony a Tisza vízszintje, emiatt egyre több, eddig rejtett titok bukkan elő a felszínre Szolnoknál. Még mindig látható például az a látványos homokpad a belvárosi híd lábánál, amely az elmúlt napokban szinte félszigetként ölelte körbe az egyik hídpillért, s melyet a járókelők is jól megfigyelhetnek. Szabad szemmel két éve láthattuk utoljára, fotónkon az is látható, hogy néz ki most.

Városi díjjal ismerték el a Martfűi Városszépítő Egyesület munkáját. Martfű Városért Díjat adományoztak a Martfűi Városszépítő Egyesületnek az állami ünnepen. A tiszazugi önkormányzat hagyománya, hogy augusztus 20-án ismerik el a városért, az ott élő és dolgozó emberekért tevékenykedőket. A díjat dr. Papp Antal polgármester adta át.