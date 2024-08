A 26. Jászágói Falunap szombaton délelőtt 9 órakor szentmisével kezdődött a Jézus Szíve templomban, majd a helyi alkotók kiállítására várták az érdeklődőket a művelődési házban. Hagyományosan idén is meghirdették a birkahúsfőző versenyt, amelyre harminchat csapat nevezett. Huszonkét csapat birkahús ételek, tizennégy főzőgárda pedig egyéb kategóriában mérte össze gasztronómiai tudását.

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg idén a falunapot Jászágón. A programot főzőverseny is gazdagította

Fotó: Pesti József

A falunap az összetartozás, a szeretet ünnepe

A jó hangulatról nem csak a remek társaság és a hangulatos muzsika gondoskodott, hanem a jászsági pálinka is. A jobbnál jobb nedűkből természetesen a mustrára is jutott. Miközben a bográcsokban rotyogtak az ízletes ételek, a színpadon kezdetét vette az ünnepélyes megnyitó.

- Jászágó nagysága nem lakosainak számától függ, hanem a helyiek összefogásától és egymás iránti szeretetétől. A szeretet nem függőség, hanem összetartozás. Szeretet nélkül üresek vagyunk, szeretteink támogatása a legnagyobb húzóerő a világon – hangsúlyozta köszöntőjében Mozsár Lászlóné. Jászágó polgármestere arról is szólt, hogy fontosnak tartják megőrizni elődeik örökségét, a település önállóságát, kultúráját, hagyományait, értékeit és népességét. Mint mondta: azon munkálkodnak, hogy a faluban élők megtalálják számításaikat és élhető legyen a település. A helyiek összefogását, tenni akarását méltatta ünnepi beszédében Pócs János országgyűlési képviselő és Berki László regnáló jászkapitány is.

Mozsár Lászlóné polgármester (középen) Jászágó Községért kitüntetést adott át Csikósné Kovács Margitnak (jobbra) és Mezei Jánosnak (balra)

Fotó: Pesti József

Elismerték a községért végzett áldozatos munkát, példaértékű támogatást

A köszöntők után az önkormányzat által adományozott kitüntetések átadása következett. Jászágó Községért kitüntetésben részesült Mezei János, a CO-OP Star Zrt. kereskedelmi igazgatója, aki Jászágón nőtt fel és soha nem felejtette el, hogy honnan indult, a falut a szívébe zárta és mindig támogatta. Az önkormányzat ugyancsak Jászágó Községért kitüntetéssel ismerte el Csikósné Kovács Margit védőnő közel négy évtizedes, példamutató munkáját. Az elmúlt évekhez hasonlóan a jubiláló véradók Szántóné Lőrincz Pirosa, Pintér Gábor és Gulyás Béla is a falunapon vehették át elismerésüket. Az ünnepségen Dobos Lara Zoé népdalcsokorral, Kövér István és tanítványai citera előadással örvendeztette meg a közönséget. Közreműködtek a helyi általános iskola diákjai, valamint a Dalos Trió is. Délután egymást követték a zenei előadások a színpadon. A gyerekeket a Répa Retek Mogyoró vidám műsora szórakoztatta, de volt szalmabála játszótér és kézműves foglalkozás is. A nap folyamán fellépett többek között Kossuth Gergő, a Dupla Kávé, a GammaPolis – Omega Melodies zenekar és a Nosztalgia Trió. A főzőversenyt ebben az évben birka kategóriában Szerző Tiborné és csapata nyerte, míg egyéb étel kategóriában Lassú Zsolt káposztás csülkös babja bizonyult a legjobbnak.