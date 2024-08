„Dísznövények az utcára, még több gyümölcsfa a kertekbe!” mottóval az önkormányzat ebben az évben is folytatja 2014-ben megkezdett, töretlen népszerűségnek örvendő lakossági fásítási programját Jászfényszarun.

Nagy népszerűségnek örvend a fásítási program a lakosok körében Jászfényszarun

Fotó: Archív / Pesti József

Az önkormányzat évről évre kiemelt figyelmet fordít a népszerű fásítási programra

Írásbeli igénylés alapján továbbra is ingyenesen biztosítanak gyümölcsfákat dísznövényeket és rózsákat a lakosoknak. Az eddigi gyümölcsfa osztásokat is figyelembe véve lakóingatlanonként összességében maximum hat darab gyümölcsfát kaphatnak a helyiek. Fontos, hogy utcára nem lehet ültetni a fákat. Dísznövényekből maximum négy igényelhető, lehet telken belülre és utcára is ültetni. „Jászfényszaru – Rózsák” városa szlogennel folytatódik a rózsák osztása is. Célja a település egységes képi megjelenése, így utcánként egyszínű rózsát kapnak a lakosok. Csak az ingatlan elé, az utcára lehet elültetni a rózsatöveket. Az igényeket formanyomtatványon szeptember 13-ig lehet leadni személyesen vagy megbízott útján a Városházán, a Projektirodán. A növényeket várhatóan novemberben osztják ki a lakosoknak.