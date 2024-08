Fásy Ádámot kérdeztük a hétvégén esedékes szépségversenyről. A művész nemrég hatalmas elismerésben részesült, ugyanis megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztet.

Szombaton a karcagi Sámándob területén rendezik meg a Magyarok Világszépe verseny fináléját, amelyet Fásy Ádám és lánya rendez

Fotó: Daróczi Erzsébet



– A Sámándob maga is különleges helyszín, de mitől lesz még különleges a döntő?

– Ez a rendezvény életünk egyik legnagyobb technikai felszereléssel rendelkező eseménye, aminek a kislányom, Zsüliett a rendezője. Minden technikai dolognak, ami a produkció része, azért ő a felelős. A verseny fergeteges show műsorral van egybekötve, a tavalyi kiskörei is nagyon szép volt, most látványban picit jobbat csinálunk. Attól is különleges a verseny, hogy rendezvényünk ingyenes, nincs regisztráció, így remélem sokan eljönnek majd.

Szombaton három órától kezdődik és éjfélig tart, így a környék, illetve Magyarország egyik leghosszabb zenei show-műsora lesz, nagy előadóművészekkel.

Tényleg a legnagyobb sztárokat hozzuk el, itt lesz a világhírű Roby Lakatos hegedűs, fellép Nótár Mary, Kis Grófo, de énekel Varga Viktor, Opitz Barbi is még sokan mások.

– Hétfő délután beszélgetünk, a nagy nap pedig szombaton lesz. Izgul?

– Mi nagyon készülünk, nem ez az első ilyen nagy műsorunk 33 év alatt, de mindegyiknél izgulunk. Olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek. Minden egyes esemény, amit rendez a családom, az mind izgulással és reménnyel teli, hogy jól sikerüljön és örömet, boldogságot okozzunk az embereknek, szóval összetett dolog ez. A szombati verseny köszönhető Szepesi Tibor polgármester úrnak, aki szeretettel befogadta a rendezvényt és partner lett. Előtte kérdezte tőlem polgármester úr, hogy mit kell tenni, hogy egy ilyen kisvárosba is elhozzuk a kiállítást?

Nekem nincs kisváros, nagyváros, csak magyar emberek vannak, akiket nagyon szeretünk.

Nagy magyarság tudatunk van, ide születtünk, s ha már lehetőségünk van arra, hogy eseményeket hozzunk létre a kultúrát hordozva, vagy a szépségen keresztül zenei produkciókat, mi nagy örömmel tesszük ezt. A Munkácsy kiállítást Karcagon szeretettel fogadták, ez az én bizonyítékom, hogy igenis, nemcsak a fővárosban, nemcsak nagyvárosban, hanem kisvárosban is van igény a kultúrára. Az átlag magyar ember szereti a szépet, a jót, nem kell lenézni a vidéket, mert nekik is igényük van a kultúrára. Nagyon büszke vagyok vidéki gyerekként, hogy művészetpártoló közönséget tudtunk megcélozni, hisz fél Magyarország, ötmillió látogatója van eddig a Munkácsy-kiállításnak, és nincs vége, visszük tovább a magyar géniusz festő alkotásait a határon túlra is.