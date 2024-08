Zajlik a régi Orczy kastély, ma idősek otthona felújítása Újszászon az Akácfa úton. A beruházás során még a fecskékre is figyelnek.

Az újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona homlokzati felújításakor még a fecskékre is figyelnek

Fotó: Dobozi Róbert Facebook-oldala

A Hortobágyi Nemzeti Park természetőreinek felügyelete mellett zajlik a Zagyvaparti Idősek Otthona homlokzatának felújítása. Ahogy a munkálatokkal kapcsolatban a településvezető beszámolt: az épületen nemrégiben fejeződött be a nyílászárók cseréje, a födém kiegészítő hőszigetelése és az idei fűtési szezonban már korszerű hőszivattyúk is segítik a fűtési költségek csökkentését.

Huszonöt műfészek kerül az épületre

– A nemzeti park természetőrei most a fecskék biztonságáért felelnek, a szorgalmas kis madarak ugyanis a munkálatok ellenére is visszaköltöztek az épületre. Tavaszi visszatérésük megkönnyítése érdekében huszonöt darab műfészket ajánlottam fel, amit a kivitelező térítésmentesen helyez el a felújított falszakaszon – részletezte Dobozi Róbert.

A polgármester hozzátette: egyetlen üröm az örömben, hogy a főbejárati rész előtti esőbeálló felújítására a pályázati forrásból nem fordíthattak összeget, az intézmény költségvetése pedig idén sem teszi lehetővé annak önerőből történő újjáépítését. Így marad még feladat későbbre is...