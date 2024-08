Év közben a szokásos karbantartásokat és szükséges kis javításokat elvégzik, a nyári időszakra pedig jelentősebb felújításokat ütemeznek a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben. Így történik ez most is. A felújítási munkákra a központ közel 70 millió forintot különített el.

A Szolnoki Városi Tehetséggondozó Kollégium Baross úti székhelyén három mosdó helyiségben zajlanak felújítási munkák

Fotó: Nagy Balázs

Szakemberek és karbantartók dolgoznak a felújítási munkákon

– A szakipari munkákat szakemberek, egyéb részeit pedig az intézmény karbantartói, takarítói végzik a megvásárolt anyagok felhasználásával.

A leggyakoribb munkák a nyári időszakban a tantermek, folyosók falazatának javítása, tisztasági festése, illetve a padlóburkolatok felújítása, így például a parketta csiszolása vagy a laminált padlók fektetése.

Emellett lehetőség szerint javításokat, komfortot növelő újításokat hajtanak végre a mosdók és a tornatermek esetében is. Továbbá, ahol szükségessé vált, ott javítják a tetőszerkezetet is – számolt be a nyári feladatokról Rusvai Károly, Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója.

Új parketta, kifestett falak, kerékpártároló

Arról is értesültünk – a teljesség igénye nélkül –, mely intézményekben milyen munka zajlik éppen.

Eszerint a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola öt-öt tantermének festése zajlik, a Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában nyolc tanteremben festenek, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kerékpártárolót alakítanak ki, míg a Liget úti EGYMI-ben négy terem parketta felújítása történik.

– A Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola tornatermének parketta felújítása már befejeződött, a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában többek között az esőzések által próbára tett tetőzet javítása zajlott, a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumban pedig fedett kerékpártároló készül majd – részletezte a tankerületi igazgató.

Komoly fejlesztések is történtek, bútorokat is vásárolnak

Kiemelendő beruházások is történtek, történnek a vakáció idején.

Ahogy megtudtuk: a Szolnoki Városi Tehetséggondozó Kollégium Baross úti székhelyén három mosdó helyiség teljes felújítása 11,3 millió forint értékben,

a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI tetőteres épülete héjazatának felújítása zajlik, melynek költsége 11 millió forint.

A Martfűi József Attila Általános Iskola bitumenes pályáját újraaszfaltozták, ennek a 13,5 millió forintos költségét az település önkormányzata és a tankerület közösen viselte.