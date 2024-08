Minden évben augusztus 20-án tartanak városi ünnepséget Martfűn, idén sem volt ez másként. Az önkormányzati elismerő díjakat dr. Papp Antal polgármester a művelődési központban tartott rendezvényen adta át. A város honlapján úgy fogalmaztak, az önkormányzat számára mindenkor nagyon fontos volt a felnövekvő fiatal generációk fejlődésének biztosítása. E szép és nehéz feladat végrehajtásából a városunkban dolgozó pedagógusok jelentős részt vállalnak.Idén pedagógiai, nevelési díját adományoztak Gecse Zoltánnak, a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettesének.

Gecse Zoltán, a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese vette át az elismerést

Forrás: Martfű Média

A méltatásban elhangzott: Gecse Zoltán 1983 februárjában kezdett tanítani, az akkoriban Cipőipari Szakmunkásképző Intézetnek nevezett, mai nevén Martfűi Damjanich János Szakképző Iskolában. A cipőipari szakmai képzés számára nem munka, hanem mindig is a szívügye volt, a tanítást hivatásának tekintette. Tevékenységének egyik legkiemelkedőbb eredménye az iskola területén kialakított és máig működő könnyűipari tanműhely, melynek létrehozásához az anyagi források megteremtését is ő szervezte, és a kialakítás levezénylésében is tevékenyen részt vett.