A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Díj adományozásával ismeri el. Idén a díjat Gonda István mezőtúri fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere vehette át.

Gonda István mezőtúri fazekas népi iparművész a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Díjat vehette át

Fotó: Mészáros János

A laudációban elhangzott: Gonda István a mai magyar kerámiaművészet meghatározó alakja, a mezőtúri fazekasság egyik legismertebb képviselője.

1952-ben Mezőtúron látta meg a napvilágot. A fazekasmesterséget saját döntése alapján választotta, a szakmát több híres mestertől – Jakucs Imrétől, id. Varga Gábortól - tanulta. 1991. óta otthoni, önálló műhelyében készíti kerámiáit.

1972-ben a Népművészet Ifjú Mestere. 1985-ben vehette át a magyar népművészet legrangosabb alkotói elismerését, a Népművészet Mestere díjat.

Munkásságának első évtizede a magyar népi kerámiaművészet tanulmányozásával telt, az 1980-as évek közepéig jellemzően a népi tárgyalkotó népművészet mintakincse jelenik meg kerámiáin sajátos feldolgozásban. Jellegzetes „gondás” díszítőelemeit, karcolt, rátétes technikáit ekkortájt dolgozta ki. Bravúrosan korongozott tárgyai már akkor is összetéveszthetetlenek és nagyon magas esztétikai élményt képviseltek. Később teljesen egyéni stílusú kerámiákat kezdett készíteni, ahol bár a technika a hagyományokat követi, de formában és díszítményben az iparművészet irányába mutat.

Oktatói időszakában számos, később híressé váló fazekasnak adta meg a szellemi és gyakorlati útravalót. Kézműves alkotásait Párizsban is megtalálhatjuk, számos hazai kiállítása mellett New Yorkban és Németországban is volt önálló kiállítása. 2017-től a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.

– Gonda István több évtizedes példaértékű fazekas életútja, a Jászkunság kulturális örökségét gyarapító kiemelkedő munkássága, a mezőtúri fazekasság hírnevét öregbítő életútja alapján méltó a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Díjra – fogalmaztak.