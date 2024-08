Tavaly került sor először a jótékonysági célú gumikacsa-úsztató versenyre Szolnokon augusztus 20-án, a Rotary Club Szolnok szervezésében. Az 5000 darab, sárga színű, egyforma gumikacsát ahogy akkor, idén is Szegedről kapta kölcsön a szolnoki szervezet.

Tavaly rajtolt először gumikacsa-úsztató verseny Szolnokon, idén újra megrendezi a Rotary Club Szolnok a jótékonysági eseményt

Fotó: Kiss János

Idén is jó célt szolgál a gumikacsa-úsztató verseny

– Idén is 5000 darab gumikacsát versenyeztetünk a Tisza városi szakaszán, a Tisza Szálló és sétahajó közötti szakaszán augusztus 20-án. Délután 17 órától már lehet gyülekezni, a startpisztoly 17.30-kor dördül el. A kacsák idén is jó célért úsznak, ahogy tavaly, idén is a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autizmus Centrum tagintézményének ajánlottuk fel, hiszen nagyon sokan élnek autizmus spektrumzavarral, és úgy éreztük, a tavalyi támogatás is nagyon jó helyre került– mondta Molnár Imre Attila, a Rotary Club Szolnok soros elnöke.

A bevételt ugyanis, mely több, mint 2.6 millió forint volt, a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autizmus Centrumnak ajánlották fel. Az összeget az intézmény egy úgynevezett Snoezelen terápiás szoba kialakítására fordította.

Rengeteget segít a gyermekeknek az új terápiás szoba

– Az autizmus spektrumzavarral élő gyermekeknek nagyon sokszor eltérő az érzékelésük. Vagy túlérzékelnek hangokat, fényeket, vagy éppen az ellenkezője történik. Egy olyan szobát alakítottunk ki számukra, ami ezen érzékelési funkciók fejlesztésében nyújt segítséget. Már használjuk, nagyon szeretik a gyerekek, és mi is, szakemberként, nagyon gyakran használjuk, nagyon jótékony, nyugtató hatása van – mondta Bóka Barbara, az Autizmus Centrum tagintézményvezetője.

Kérdésünkre válaszolva elmondta, az idei versenyen összegyűlt adományt a terápiás eszközpark további fejlesztésére fordítaná az intézmény. A kacsajegyeket 1000 forintos adományért lehet átvenni a TISZApART Moziban, az Ativet állatorvosi rendelőben, a Mill-Air utazási irodában, a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autizmus Centrumában, és augusztus 20-án déltől a verseny helyszínén.