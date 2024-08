Baleset történt szombaton reggel Szolnokon. Egy audis hajtott neki a Besenyszögi úti vasúti felüljárónak.

Forrás: Szoljon.hu

Négy résztvevővel indult a senior séta, az ez évi Szolnok Napja nyitóprogramja.

Közeleg a nagy nap. Türmer Zsófia képviseli Jász-Nagykun-szolnok vármegyét a Tündérszépek szépségverseny közelgő döntőjében. A fiatal törökszentmiklósi lány az érettségi után az egyetemi éveire készül, az ELTE kommunikáció- és médiatudomány szakára iratkozhatott be.

Egy mázsa édesség, amelynek minden grammja mennyei: ez az idei Szolnok tortája. Pontosabban: ez volt. A süteménykülönlegesség szombati felszeletelésén ugyanis nem volt hiány édesszájúakból.

A természetvédelemmel foglalkozó lelkes amatőrök és szakemberek is gyakran szembesülnek a napi szintű problémákkal, amely az ember és természet találkozási pontjainál tapasztalható. A sok közül az egyik ilyen az egyes madárfajok fészekrakása, amelyet a szolnoki természetvédelmi csapat most két mesterséges gólyafészek kihelyezésével szeretne óvni és segíteni.

Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba vonalon.

Kulturális, művészeti díjat adományoztak a Martfűi Napraforgók Foltvarró Szakkör részére az állami ünnepen. A tiszazugi önkormányzat hagyománya, hogy augusztus 20-án ismerik el a városért, az ott élő és dolgozó emberekért tevékenykedőket. A díjat dr. Papp Antal polgármester adta át.

Jókora tömeg várta Szolnokon a gőzös érkezését. A nosztalgiavonat füstöt eregetve, no meg „némi” késést hátrahagyva zakatolt be Szolnok Napjának ünnepségére. A város így is méltón ünnepelte meg egyik legfontosabb történelmi eseményét.